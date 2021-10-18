Экс-звезда Боруссии и Реала завершил карьеру

Нури Шахин сосредоточится на тренерской работе

  • 18.10.2021 17:47
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Экс-звезда Боруссии и Реала завершил карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

Известный турецкий полузащитник Нури Шахин принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 33 лет.

Недавно он был назначен играющим тренером «Антальяспора». Однако теперь Шахин принял решение сосредоточиться только на тренерской деятельности.

Нури Шахин известен по выступлениям за «Боруссию» Дортмунд, «Реал» Мадрид, «Ливерпуль», «Фейеноорд» и «Вердер». На его счету 2 гола в 52 матчах за сборную Турции.

Источник — AS

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