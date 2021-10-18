Василий ПРИЙМА: «Я бы не пошел в Шериф»

Украинский защитник – о Юрии Вернидубе

  • 18.10.2021 17:28
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Василий ПРИЙМА: «Я бы не пошел в Шериф»
© ФК Шахтер Солигорск. Василий Прийма

Экс-защитник молодежной сборной Украины Василий Прийма вспомнил своего бывшего тренера, Юрий Вернидуба, который сейчас возглавляет «Шериф»:

«Юрий Николаевич Вернидуб на коне. Я в нормальных отношениях с ним. В «Шериф» он меня, правда, не приглашал. Я бы и не пошел туда».

Прийма играл под руководством Вернидуба в 2017 – 2018 годах в луганской «Заре».

Источник — FanDay

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