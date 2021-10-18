Источник: Петраков получает в сборной Украины около 10 тысяч долларов

При этом тренер якобы отказался получать больше до выхода на ЧМ-2022

  • 18.10.2021 17:45
  • 1558 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Петраков получает в сборной Украины около 10 тысяч долларов
© uaf.ua

По информации ТаТоТаке, исполняющий обязанности тренера сборной Украины Александр Петраков получает около 10 тысяч долларов в месяц.

При этом, как сообщают журналисты, УАФ предложила Петракову намного больше, но он отказался и заявил, что будет готов обсуждать большие суммы в случае, если выведет сборную на ЧМ-2022.

Однако за выход на ЧМ-2022 Петракову и его штабу положен денежный бонус.

После ничьей 1:1 с Боснией шансы сборной Украины занять 2-е место и выйти в стыковые матчи не очень большие и во многом зависят от результатов соперников.

Источник — ТаТоТаке

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
    turist86, 18.10.2021 17:52
    +8
    "УАФ запропонувала Петракову набагато більше, але він відмовився і заявив, що буде готовий обговорювати великі суми, якщо виведе збірну на ЧС-2022."
    Якщо це правда, то Петраков порядна людина, для якої бабло не головне.
    Попередники за ці гроші навіть з дивана б не встали
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 18.10.2021 17:55
    +4
    Это наверное самая низкая зарплата тренера сборной в Европе. наверное даже не в один раз ниже.
    Даже немного стыдно за федерацию. Главный тренер сборной не должен получатьб как менеджеры этой федерации.
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    rasta13
    rasta13, 18.10.2021 18:17
    +3
    umnuy2, 18.10.2021 18:03
    А за что там платить и 10?за ничьи с казахами и босняками
    А за что платили Шевченку что не вывел сборную на ЧМ 2018 ?
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    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 18.10.2021 18:19
    +2
    rasta13, 18.10.2021 18:17
    А за что платили Шевченку что не вывел сборную на ЧМ 2018 ?
    Шева програвав тільки топам. Мальті наприклад. За це й отримував шалені гроші
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 18.10.2021 18:03
    -4
    А за что там платить и 10?за ничьи с казахами и босняками
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 18.10.2021 17:59
    -6
    Дмитрий Рыженко, 18.10.2021 17:55
    Это наверное самая низкая зарплата тренера сборной в Европе. наверное даже не в один раз ниже.
    Даже немного стыдно за федерацию. Главный тренер сборной не должен получатьб как менеджеры этой федерации.
    Он не главный тренер сборной, а и.о. Можно было бы премиальные за победы, а не 10 штук независимо от результата, то может и Малину довызвал бы и землю рвал, чтоб выигрывать, а то такое себе - катает ничйеки и клоуна корчит на пресухах
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