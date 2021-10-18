Источник: Петраков получает в сборной Украины около 10 тысяч долларов

По информации ТаТоТаке, исполняющий обязанности тренера сборной Украины Александр Петраков получает около 10 тысяч долларов в месяц.
При этом, как сообщают журналисты, УАФ предложила Петракову намного больше, но он отказался и заявил, что будет готов обсуждать большие суммы в случае, если выведет сборную на ЧМ-2022.
Однако за выход на ЧМ-2022 Петракову и его штабу положен денежный бонус.
После ничьей 1:1 с Боснией шансы сборной Украины занять 2-е место и выйти в стыковые матчи не очень большие и во многом зависят от результатов соперников.
Источник — ТаТоТаке
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Якщо це правда, то Петраков порядна людина, для якої бабло не головне.
Попередники за ці гроші навіть з дивана б не встали
Даже немного стыдно за федерацию. Главный тренер сборной не должен получатьб как менеджеры этой федерации.
Даже немного стыдно за федерацию. Главный тренер сборной не должен получатьб как менеджеры этой федерации.
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