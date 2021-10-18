Источник: Петраков получает в сборной Украины около 10 тысяч долларов

По информации ТаТоТаке, исполняющий обязанности тренера сборной Украины Александр Петраков получает около 10 тысяч долларов в месяц.

При этом, как сообщают журналисты, УАФ предложила Петракову намного больше, но он отказался и заявил, что будет готов обсуждать большие суммы в случае, если выведет сборную на ЧМ-2022.

Однако за выход на ЧМ-2022 Петракову и его штабу положен денежный бонус.

После ничьей 1:1 с Боснией шансы сборной Украины занять 2-е место и выйти в стыковые матчи не очень большие и во многом зависят от результатов соперников.