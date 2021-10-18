Безус попал в сборную тура чемпионата Бельгии

В поединке 11-го тура Лиги Жюпиле украинец получил высокую оценку

  • 18.10.2021 16:29
  • 172 просмотра
  • 2 комментария
Безус попал в сборную тура чемпионата Бельгии
© ФК Гент. Роман Безус

Хавбек «Гента» Роман Безус вошел в символическую сборную 11-го тура чемпионата Бельгии по версии портала Sofascore. В поединке с «Эйпеном» (2:0) Безус вышел в стартовом составе и был заменен на 92-й минуте встречи.

Портал Sofascore поставил Безусу за игру высокий балл 8.7.  Отметим, что у Безуса лучшая средняя оценка (7.27) среди всех игроков «Гента».

В нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл 6 матчей в Лиге Жюпиле, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Источник — SofaScore

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 18.10.2021 16:51
    0
    А к петракову не попадает . Петраков потом жалуется нет атакующих хавбеков .
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
    Ukraine_Kiev_Fan, 18.10.2021 16:58
    -2
    maxno, 18.10.2021 16:51
    А к петракову не попадает . Петраков потом жалуется нет атакующих хавбеков .
    Есть Булеца. Он может перекрыть любую порзицию. ТОП игрок. Хотя если честно, даже Судаков был бы эффективнее Булецы) Он как-то двигается быстрее чтоли. По каким критериям Булеца в сборной хз
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