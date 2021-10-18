Безус попал в сборную тура чемпионата Бельгии

Хавбек «Гента» Роман Безус вошел в символическую сборную 11-го тура чемпионата Бельгии по версии портала Sofascore. В поединке с «Эйпеном» (2:0) Безус вышел в стартовом составе и был заменен на 92-й минуте встречи.

Портал Sofascore поставил Безусу за игру высокий балл 8.7. Отметим, что у Безуса лучшая средняя оценка (7.27) среди всех игроков «Гента».

В нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл 6 матчей в Лиге Жюпиле, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.