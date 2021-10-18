Источник: Динамо планирует подписать полузащитника Десны

По информации ТаТоТаке, «Динамо» зимой планирует подписать полузащитника «Десны» Андрея Тотовицкого.
Известно, что у игрока в декабре завершается контракт, который он продлевать не будет. Киевляне думают над тем, чтобы забрать атакующего хавбека бесплатно и расширить состав.
Сообщается, что все зависит от позиции тренера Мирчи Луческу. Если сам наставник захочет усилиться Тотовицким, то клуб сделает предложение.
Тотовицкий в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Игрок будет вынужден пропустить ближайшие матчи из-за коронавируса.
Источник — ТаТоТаке
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