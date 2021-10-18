Источник: Динамо планирует подписать полузащитника Десны

Андрей Тотовицкий может уйти свободным агентом

  • 18.10.2021 16:15
  • 2239 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Динамо планирует подписать полузащитника Десны
© desna.football

По информации ТаТоТаке, «Динамо» зимой планирует подписать полузащитника «Десны» Андрея Тотовицкого.

Известно, что у игрока в декабре завершается контракт, который он продлевать не будет. Киевляне думают над тем, чтобы забрать атакующего хавбека бесплатно и расширить состав.

Сообщается, что все зависит от позиции тренера Мирчи Луческу. Если сам наставник захочет усилиться Тотовицким, то клуб сделает предложение.

Тотовицкий в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Игрок будет вынужден пропустить ближайшие матчи из-за коронавируса.

Источник — ТаТоТаке

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 18.10.2021 16:33
    +3
    А можно за деньги Глена камару а тотовицкого в зарю
    Ссылка
    salomon77757
    online
    salomon77757, 18.10.2021 16:56
    +2
    serge_kr, 18.10.2021 16:23
    Как же Динамо любит подбирать после Шахты
    Иди на ксуй!
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 18.10.2021 16:28
    +1
    serge_kr, 18.10.2021 16:23
    Как же Динамо любит подбирать после Шахты
    #Чмораешплачет
    Ссылка
    salomon77757
    online
    salomon77757, 18.10.2021 17:08
    0
    New Zealander, 18.10.2021 17:02
    А Антюха и того чувака с Ворсклы зачем брали?
    Ой и Мораеса.
    Ссылка
    salomon77757
    online
    salomon77757, 18.10.2021 17:04
    0
    New Zealander, 18.10.2021 17:02
    А Антюха и того чувака с Ворсклы зачем брали?
    Для , того как вы Езкрского.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 17:02
    0
    А Антюха и того чувака с Ворсклы зачем брали?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 16:27
    0
    Это будет хорошее усиление
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 18.10.2021 16:23
    -6
    Как же Динамо любит подбирать после Шахты
    Ссылка
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