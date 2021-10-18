Реал с Луниным в составе прибыл в Киев на матч против Шахтера

Сегодня мадридский «Реал» прибыл в Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».
В составе есть украинский вратарь Андрей Лунин, но отсутствуют Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и Даниэль Карвахаль.
Матч состоится 19 октября, начало в 22:00. «Реал» после двух туров имеет 3 очка, у «Шахтера» 1 пункт.
👋🛬 Hey there, Kiev!@PalladiumHG | #MVPalladium pic.twitter.com/xqfsCmZDyV— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 18, 2021
Источник — Sport.ua
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