Реал с Луниным в составе прибыл в Киев на матч против Шахтера

Сегодня мадридский «Реал» прибыл в Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

В составе есть украинский вратарь Андрей Лунин, но отсутствуют Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и Даниэль Карвахаль.

Матч состоится 19 октября, начало в 22:00. «Реал» после двух туров имеет 3 очка, у «Шахтера» 1 пункт.