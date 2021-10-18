Сергей РЫБАЛКА: «Динамо Реброва посильнее Динамо Луческу»

Хавбек оценил два состава киевлян

  • 18.10.2021 15:11
  • 997 просмотров
  • 15 комментариев
Сергей РЫБАЛКА: «Динамо Реброва посильнее Динамо Луческу»
© glavred.info

Хавбек «Александрии» Сергей Рыбалка, который в свое время выступал за «Динамо» и выиграл два титула УПЛ в команде Сергея Реброва, оценил тот состав и нынешнюю команду киевлян.

«Луческу с «Динамо» за короткий промежуток сделал хорошую работу, что еще раз доказывает, что это очень и очень квалифицированный тренер. Сравнивать с «Динамо» Сергея Реброва? Наше было сильнее. Сейчас 9-10 украинцев играет, а тогда - 4-5, наверное, было. В защите были Хачериди, Драгович, в полузащите был Ленс, классный игрок, Велозу еще».

«Мне кажется, то «Динамо» было посильнее.  Сейчас у «Динамо» есть дисциплина на поле, через пас выходят в атаку. Приятно наблюдать за командой Луческу», - сказал Рыбалка.

Источник — ПроФутбол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maslyaspor
    Maslyaspor, 18.10.2021 15:20
    +2
    Ну якщо бути чесним то з тим підбором легіонерів Динамо дійсно було сильнішим . Велозу ,Дерліз Гонсалез , Драгович ,Антуньєш,шлондра. Мораєс так що по іменам дійсно Динамо було сильніше .
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 18.10.2021 15:38
    0
    New Zealander, 18.10.2021 15:37
    Так а я и не о Шахте, а о Динамо пишу. Flashback о матчах с Шахтёром только дополняет мои рассуждения о тренерах Динамо. Так что думай что пишешь. Вникай в суть.
    Зато у тебя суть одна - нагадить на всех ветках про Динамо Киев...
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 18.10.2021 15:37
    0
    Как всегда отбросы общества - в самых первых рядах)))
    Это ж надо, так переживать...
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 18.10.2021 15:33
    0
    cooperchack, 18.10.2021 15:31
    А ты никак не успокоишься со своей шахтой.Тут новости не про Шахту.Иди в ленту к шахте,припадочные ,вечно вас тянет в чужое дело
    А чем ещё заниматься безработному беженцу с лугандонии, как ни гадить на ветках Чемпионов Украины?
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 18.10.2021 15:31
    0
    New Zealander, 18.10.2021 15:23
    Это да. Помню Ребров в одном сезоне 6:0 от Шахты проиграл в ЧУ. 0:3 дома и 3:0 на выезде. Луческу вон тоже уже успел от Шахты проиграть 3:0 в Суперкубке. И 0:3 в чемпионате в прошлом году когда ещё Каштру был. Вообще я заметил что Динамо любит этот счёт с Шахтёром.
    А ты никак не успокоишься со своей шахтой.Тут новости не про Шахту.Иди в ленту к шахте,припадочные ,вечно вас тянет в чужое дело
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 18.10.2021 15:19
    0
    А где это матч можно посмотреть ? Правильно ни где. По этому такие вопросы только дибилы задают
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    dd dent
    online
    dd dent, 18.10.2021 15:17
    0
    Коню понятно шо сильнее
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 15:50
    -1
    .Zp0rt.., 18.10.2021 15:47
    Какой факт ты написал про Антунеша? Он, после ухода из Динамо стал основным защитником Спортинга и выиграл чемпионат Португалии. А чего добился Вида, на клубном уровне, после ухода из Динамо Киев?
    Причём тут заслуги после Динамо? Та даже эсли бы золотой мяч выграл после Динамо. Мы обсуждаем его игру именно в Динамо. Так что не переводи стрелки.
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 18.10.2021 15:47
    -1
    New Zealander, 18.10.2021 15:42
    "Нагадить" и "написать факты" - это не одно и то же. Я же факт написал, причём интересный факт. А вот ты на ветках Шахты как раз гадишь, потому что пишешь не факты, а ложь.
    Какой факт ты написал про Антунеша? Он, после ухода из Динамо стал основным защитником Спортинга и выиграл чемпионат Португалии. А чего добился Вида, на клубном уровне, после ухода из Динамо Киев?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 15:42
    -1
    BUCH, 18.10.2021 15:38
    Зато у тебя суть одна - нагадить на всех ветках про Динамо Киев...
    "Нагадить" и "написать факты" - это не одно и то же. Я же факт написал, причём интересный факт. А вот ты на ветках Шахты как раз гадишь, потому что пишешь не факты, а ложь.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 18.10.2021 15:40
    -1
    New Zealander, 18.10.2021 15:37
    Так а я и не о Шахте, а о Динамо пишу. Flashback о матчах с Шахтёром только дополняет мои рассуждения о тренерах Динамо. Так что думай что пишешь. Вникай в суть.
    Беженец, пролистал новости на несколько дней. Ты всегда и везде. Работу не пробовал найти поприбыльнее, чем тут гадить сутками?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 15:37
    -2
    cooperchack, 18.10.2021 15:31
    А ты никак не успокоишься со своей шахтой.Тут новости не про Шахту.Иди в ленту к шахте,припадочные ,вечно вас тянет в чужое дело
    Так а я и не о Шахте, а о Динамо пишу. Flashback о матчах с Шахтёром только дополняет мои рассуждения о тренерах Динамо. Так что думай что пишешь. Вникай в суть.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 15:24
    -3
    Maslyaspor, 18.10.2021 15:20
    Ну якщо бути чесним то з тим підбором легіонерів Динамо дійсно було сильнішим . Велозу ,Дерліз Гонсалез , Драгович ,Антуньєш,шлондра. Мораєс так що по іменам дійсно Динамо було сильніше .
    Никакущего Антунеша назвал (который за все время запомнился только голом Евертону) , а Виду не назвал. Это как понимать?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 15:23
    -6
    Это да. Помню Ребров в одном сезоне 6:0 от Шахты проиграл в ЧУ. 0:3 дома и 3:0 на выезде. Луческу вон тоже уже успел от Шахты проиграть 3:0 в Суперкубке. И 0:3 в чемпионате в прошлом году когда ещё Каштру был. Вообще я заметил что Динамо любит этот счёт с Шахтёром.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.10.2021 15:12
    -7
    Шо там, шо там один позорный автобус.
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