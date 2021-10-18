Сергей РЫБАЛКА: «Динамо Реброва посильнее Динамо Луческу»

Хавбек «Александрии» Сергей Рыбалка, который в свое время выступал за «Динамо» и выиграл два титула УПЛ в команде Сергея Реброва, оценил тот состав и нынешнюю команду киевлян.
«Луческу с «Динамо» за короткий промежуток сделал хорошую работу, что еще раз доказывает, что это очень и очень квалифицированный тренер. Сравнивать с «Динамо» Сергея Реброва? Наше было сильнее. Сейчас 9-10 украинцев играет, а тогда - 4-5, наверное, было. В защите были Хачериди, Драгович, в полузащите был Ленс, классный игрок, Велозу еще».
«Мне кажется, то «Динамо» было посильнее. Сейчас у «Динамо» есть дисциплина на поле, через пас выходят в атаку. Приятно наблюдать за командой Луческу», - сказал Рыбалка.
Источник — ПроФутбол
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