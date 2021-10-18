Полесье завершило самоизоляцию после вспышки коронавируса

Первые семь заболевших игроков уже выздоровели

  • 18.10.2021 14:15
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Полесье завершило самоизоляцию после вспышки коронавируса
© ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» из-за вспышки коронавируса пропустило четыре тура в Первой лиге.

Сегодня футболисты «Полесья» после самоизоляции впервые соберутся и возобновят тренировочный процесс.

Первые семь заболевших игроков уже выздоровели и это позволяет надеяться, что необходимое количество футболистов для участия в календарных матчах наберется.

Есть еще и травмированные, но медперсонал прилагает усилия, чтобы к поединку 15 тура — с «Кривбассом», который состоится 23 октября, они вернулись в строй.

Напомним, что «Полесье» занимает в Первой лиге восьмое место, набрав 16 очков и сыграв на три поединка меньше других участников чемпионата.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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