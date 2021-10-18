18 октября в 19:30 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби и полузащитника команды Марлоса накануне встречи с «Реалом» в 3-м туре Лиги чемпионов.
Матч «Шахтер» – «Реал» состоится 19 октября в Киеве на НСК «Олимпийский», игра начнется в 22:00.
Пресс-конференция Де Дзерби перед игрой против Реала. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
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