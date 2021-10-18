18 октября в 18:45 состоится пресс-конференция главного тренера «Реала» Карло Анчелотти накануне встречи 3-го туре Лиги чемпионов.
Матч «Шахтер» – «Реал» состоится 19 октября в Киеве на НСК «Олимпийский», игра начнется в 22:00.
Пресс-конференция Анчелотти перед игрой Шахтер – Реал. Смотреть онлайн LIVE
Источник — Sport.ua
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