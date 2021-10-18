ВИДЕО. Футбольный мини-шедевр от женской команды Шахтера

Женская команда «Шахтера» продолжает громить всех соперников. В очередном матче чемпионата донецкая команда обыграла черниговскую «Юность» со счетом 8:0.
Начало разгрому положил точный и сильный удар со штрафного в исполнении 19-летней Елизаветы Молодюк.
«Юность-ШВСМ» (Чернигов) – «Шахтер» (Донецк) – 0:8 (0:2)
Голы: 0:1 Молодюк (6), 0:2 Вегерич (43), 0:3 Янчук (56), 0:4 Янчук (71), 0:5 Янева (75, пен.), 0:6 Янчук (79), 0:7 Кревская (89), 0:8 Мохнач (90)
🚀 Єлизавета Молодюк 😍— FC Shakhtar Women (@ShakhtarWomen) October 18, 2021
⚒ #Shakhtar #ShakhtarWomen 🧡 pic.twitter.com/G6FGu5Hx1P
Источник — ФК Шахтер Донецк
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