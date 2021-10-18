ВИДЕО. Футбольный мини-шедевр от женской команды Шахтера

Елизавета Молодюк забила дальним ударом со штрафного

  • 18.10.2021 12:59
  • 1224 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Футбольный мини-шедевр от женской команды Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Елизавета Молодюк

Женская команда «Шахтера» продолжает громить всех соперников. В очередном матче чемпионата донецкая команда обыграла черниговскую «Юность» со счетом 8:0.
 
Начало разгрому положил точный и сильный удар со штрафного в исполнении 19-летней Елизаветы Молодюк.
 
«Юность-ШВСМ» (Чернигов) – «Шахтер» (Донецк) – 0:8 (0:2)
Голы: 0:1 Молодюк (6), 0:2 Вегерич (43), 0:3 Янчук (56), 0:4 Янчук (71), 0:5 Янева (75, пен.), 0:6 Янчук (79), 0:7 Кревская (89), 0:8 Мохнач (90)

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 18.10.2021 13:10
    +3
    Пятов бы взял!
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