Марта Костюк – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№53 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 на Тенерифе.
В матче первого круга украинка сразится против Ирины Бегу из Румынии (№56 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:40 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила румынка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск из США (№49 WTA) или Донны Векич из Хорватии (№101 WTA).
Источник — Sport.ua
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