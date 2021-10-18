Марта Костюк – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№53 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 на Тенерифе.



В матче первого круга украинка сразится против Ирины Бегу из Румынии (№56 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:40 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила румынка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск из США (№49 WTA) или Донны Векич из Хорватии (№101 WTA).