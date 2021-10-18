Марта Костюк – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Испании

  • 18.10.2021 12:35
  • 907 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№53 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 на Тенерифе.
     
В матче первого круга украинка сразится против Ирины Бегу из Румынии (№56 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:40 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли один раз, победила румынка. 
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск из США (№49 WTA) или Донны Векич из Хорватии (№101 WTA). 

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    chevars2ukr.net
    online
    chevars2ukr.net, 18.10.2021 13:12
    0
    Подачі вже, мабуть років три нема. Перша летить з полуметровими аутами, а друга по суті є набросом для Бегу. Хоча у другій половині 5-го гейму Марта зібралась та виграла свою подачу. А коментатор притоплює за Марту
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