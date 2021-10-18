Приятная головная боль Юргена Клоппа: кого ставить в пару к ван Дейку

Прошлый сезон стал абсолютно катастрофическим для «Ливерпуля» с точки зрения кадровой ситуации в центре обороны. Существенный отрезок времени «красным» пришлось провести без ключевых игроков этой зоны, каждый из которых с серьезной травмой слег в лазарет – Вирджил ван Дейк повредил крестообразные связки, Джо Гомес испытывал проблемы с надколенником, а Жоэль Матип – с лодыжкой.

Сложно передать эмоции, которые наверняка испытывал Юрген Клопп, когда сразу три ключевых центрбека его команды выбыли из игры. Однако даже с такими проблемами «красные» под руководством немецкого тренера сумели занять третье место в Премьер-лиге, завоевав путевку в Лигу чемпионов. Теперь же, когда все сильнейшие центрбеки «Ливерпуля» снова здоровы и рвутся в бой, Клопп сталкивается с иной дилеммой – кого выбрать партнером для безоговорочного лидера центра обороны «красных» Вирджила ван Дейка?

На старте сезона Клопп демонстрирует приверженность опыту, давая больше игровой практики Жоэлю Матипу. 30-летний камерунец по состоянию на текущий момент с показателем в 59,6 передач в среднем за 90 минут является ключевым распасовщиком «красных» в рамках Премьер-лиги. Несмотря на то, что по степени полезности для команды и таланту Матип безоговорочно уступает ван Дейку (равно как и все остальные центрбеки в «Ливерпуле»), африканец за счет своего опыта и комплекции выглядит хорошим партнером для нидерландца, особенно при борьбе с физически развитыми бомбардирами соперников.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Именно Матип выходил в стартовом составе «Ливерпуля» на памятный для команды финал Лиги чемпионов-2018/19, из чего следует вывод, что для Клоппа возможности этого защитника хорошо известны, и африканец пользуется полным доверием своего менеджера. Не стоит сбрасывать со счетов и пользу, которую Матип приносит команде благодаря своей «плеймейкерской функции». В частности, голкипер «красных» Алиссон недавно хвалил камерунца за то, что тот добавляет команде качества при выходе из обороны в атаку за счет грамотного взаимодействия с фулбеками и глубоким передачам вперед через центр.

Когда в сезоне-2019/20 у Матипа возник целый ряд проблем со здоровьем, роль ключевого партнера ван Дейка в центре обороны «Ливерпуля», казалось бы, успешно прибрал к ногам Джо Гомес. Его темп игры почти идеально дополнял доминирующего на втором этаже ван Дейка, за счет чего «красным» удалось грамотно выстраивать оборону и в итоге завоевать столь долгожданное чемпионство. Когда Гомес получил травму в составе сборной Англии и надолго вылетел вслед за ван Дейком, какое-то время в играх «Ливерпуля» было заметно, что из команды буквально вынули сердце. В частности, уже упоминаемый показатель передач за 90 минут у Джо в минувшем розыгрыше АПЛ составлял 72,7, что было одиннадцатым результатом в лиге, и третьем (после Хендерсона и Алькантары) в команде.

Определенный момент времени в минувшем сезоне Клоппу приходилось использовать в центре обороны «Ливерпуля» пару Гомес – Матип. Успел использовать ее немецкий тренер и в поединке Лиги чемпионов-2021/22 против «Милана», когда «красные» на своем поле добыли победу со счетом 3:2. Несмотря на два пропущенных мяча, «Ливерпуль», по оценкам многих экспертов, прекрасно выходил из обороны в атаку, осуществив 47 позиционных атак и 7 контратак. Большинство опасных атакующих действий «красных» пришли с флангов, которые Гомес и Матип очень активно снабжали первым пасом.

Джо Гомес (№ 12) и Жоэль Матип (№ 32) хорошо помогали «Ливерпулю» выходить в атаку через фланги

Что правда, перед свистком на перерыв Гомес и Матип вместе с центральными хавбеками «Ливерпуля» уж очень легко дали «Милану» забить два мяча, после чего во втором тайме «красным» пришлось отыгрываться. К счастью для команды Клоппа, ей удалось забить дважды во втором тайме и выиграть матч со счетом 3:2, однако немецкий тренер воочию убедился, что рассчитывать на связку Гомес – Матип в топ-матчах сезона вряд ли стоит, прежде всего, из-за ее авантюрности и ненадежности.

Впрочем, в текущем сезоне есть у Клоппа и еще один вариант в центр защиты – его имя Ибраима Конате, который был приобретен у «Лейпцига» за 36 миллионов фунтов. Этот 22-летний француз с малийскими корнями, очевидно, подписан «красными» на перспективу и пока лишь проходит своеобразную «обкатку» в Премьер-лиге. Для Клоппа важно, что в свое распоряжение он заполучил молодого центрбека, который обладает приличным опытом выступлений в топ-лигах (66 матчей за «Лейпциг» в Бундеслиге), а также игру которого еще можно тактически видоизменить. Чего никак не исправить в Конате, так это его физических данных, но здесь у центрбека полный порядок – он рослый (194 см) и сильный, что не может не радовать Клоппа.

Пока Конате провел лишь один поединок в Премьер-лиге, когда вышел в стартовом составе в паре с ван Дейком на «Кристал Пэлас» (3:0), и в целом не разочаровал, отметившись 94%-ной точностью в передачах, 7 перехватами и 6 отборами мяча. Однако опыт Матипа на первых порах безусловно будет сказываться, а Клопп, если не случится непредвиденного, и далее продолжит подпускать Конате в основу без спешки, если не сказать «дозированно».

связка ван Дейка (№ 4) и Конате (№ 5) в матче против «Кристал Пэлас» стала второй по продуктивности пасов друг другу (25 передач) в составе «Ливерпуля» после связки Хендерсона и Милнера (26 передач)

Пока в «Ливерпуле» очевидно одно – ключевой фигурой в центре обороны «красных» был и остается Вирджил ван Дейк, возвращение которого в строй является хорошим знаком для команды, и способно помочь ей снова вклиниться в чемпионскую гонку. Впрочем, помимо АПЛ у «Ливерпуля» есть задачи и в других турнирах, а потому по ходу сезона Юрген Клопп будет периодически делать ставку и проверять других центрбеков. Пока на поул-позиции в напарники для ван Дейка в сравнении с остальными конкурентами находится Жоэль Матип, однако более молодые Джо Гомес и Ибраима Конате не дадут камерунцу сбавить обороты, а потому в какой-то момент ситуация вполне может перевернуться с ног на голову.

Впрочем, это приятная головная боль для Клоппа. Не то, что в минувшем сезоне…