Приятная головная боль Юргена Клоппа: кого ставить в пару к ван Дейку

Варианта три – Матип, Гомес и Конате

  • 18.10.2021 12:39
  • 1368 просмотров
  • 0 комментариев
Приятная головная боль Юргена Клоппа: кого ставить в пару к ван Дейку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Прошлый сезон стал абсолютно катастрофическим для «Ливерпуля» с точки зрения кадровой ситуации в центре обороны. Существенный отрезок времени «красным» пришлось провести без ключевых игроков этой зоны, каждый из которых с серьезной травмой слег в лазарет – Вирджил ван Дейк повредил крестообразные связки, Джо Гомес испытывал проблемы с надколенником, а Жоэль Матип – с лодыжкой.

Сложно передать эмоции, которые наверняка испытывал Юрген Клопп, когда сразу три ключевых центрбека его команды выбыли из игры. Однако даже с такими проблемами «красные» под руководством немецкого тренера сумели занять третье место в Премьер-лиге, завоевав путевку в Лигу чемпионов. Теперь же, когда все сильнейшие центрбеки «Ливерпуля» снова здоровы и рвутся в бой, Клопп сталкивается с иной дилеммой – кого выбрать партнером для безоговорочного лидера центра обороны «красных» Вирджила ван Дейка?

На старте сезона Клопп демонстрирует приверженность опыту, давая больше игровой практики Жоэлю Матипу. 30-летний камерунец по состоянию на текущий момент с показателем в 59,6 передач в среднем за 90 минут является ключевым распасовщиком «красных» в рамках Премьер-лиги. Несмотря на то, что по степени полезности для команды и таланту Матип безоговорочно уступает ван Дейку (равно как и все остальные центрбеки в «Ливерпуле»), африканец за счет своего опыта и комплекции выглядит хорошим партнером для нидерландца, особенно при борьбе с физически развитыми бомбардирами соперников.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Именно Матип выходил в стартовом составе «Ливерпуля» на памятный для команды финал Лиги чемпионов-2018/19, из чего следует вывод, что для Клоппа возможности этого защитника хорошо известны, и африканец пользуется полным доверием своего менеджера. Не стоит сбрасывать со счетов и пользу, которую Матип приносит команде благодаря своей «плеймейкерской функции». В частности, голкипер «красных» Алиссон недавно хвалил камерунца за то, что тот добавляет команде качества при выходе из обороны в атаку за счет грамотного взаимодействия с фулбеками и глубоким передачам вперед через центр.

Когда в сезоне-2019/20 у Матипа возник целый ряд проблем со здоровьем, роль ключевого партнера ван Дейка в центре обороны «Ливерпуля», казалось бы, успешно прибрал к ногам Джо Гомес. Его темп игры почти идеально дополнял доминирующего на втором этаже ван Дейка, за счет чего «красным» удалось грамотно выстраивать оборону и в итоге завоевать столь долгожданное чемпионство. Когда Гомес получил травму в составе сборной Англии и надолго вылетел вслед за ван Дейком, какое-то время в играх «Ливерпуля» было заметно, что из команды буквально вынули сердце. В частности, уже упоминаемый показатель передач за 90 минут у Джо в минувшем розыгрыше АПЛ составлял 72,7, что было одиннадцатым результатом в лиге, и третьем (после Хендерсона и Алькантары) в команде.

Определенный момент времени в минувшем сезоне Клоппу приходилось использовать в центре обороны «Ливерпуля» пару Гомес – Матип. Успел использовать ее немецкий тренер и в поединке Лиги чемпионов-2021/22 против «Милана», когда «красные» на своем поле добыли победу со счетом 3:2. Несмотря на два пропущенных мяча, «Ливерпуль», по оценкам многих экспертов, прекрасно выходил из обороны в атаку, осуществив 47 позиционных атак и 7 контратак. Большинство опасных атакующих действий «красных» пришли с флангов, которые Гомес и Матип очень активно снабжали первым пасом.

Джо Гомес (№ 12) и Жоэль Матип (№ 32) хорошо помогали «Ливерпулю» выходить в атаку через фланги

Что правда, перед свистком на перерыв Гомес и Матип вместе с центральными хавбеками «Ливерпуля» уж очень легко дали «Милану» забить два мяча, после чего во втором тайме «красным» пришлось отыгрываться. К счастью для команды Клоппа, ей удалось забить дважды во втором тайме и выиграть матч со счетом 3:2, однако немецкий тренер воочию убедился, что рассчитывать на связку Гомес – Матип в топ-матчах сезона вряд ли стоит, прежде всего, из-за ее авантюрности и ненадежности.

Впрочем, в текущем сезоне есть у Клоппа и еще один вариант в центр защиты – его имя Ибраима Конате, который был приобретен у «Лейпцига» за 36 миллионов фунтов. Этот 22-летний француз с малийскими корнями, очевидно, подписан «красными» на перспективу и пока лишь проходит своеобразную «обкатку» в Премьер-лиге. Для Клоппа важно, что в свое распоряжение он заполучил молодого центрбека, который обладает приличным опытом выступлений в топ-лигах (66 матчей за «Лейпциг» в Бундеслиге), а также игру которого еще можно тактически видоизменить. Чего никак не исправить в Конате, так это его физических данных, но здесь у центрбека полный порядок – он рослый (194 см) и сильный, что не может не радовать Клоппа.

Пока Конате провел лишь один поединок в Премьер-лиге, когда вышел в стартовом составе в паре с ван Дейком на «Кристал Пэлас» (3:0), и в целом не разочаровал, отметившись 94%-ной точностью в передачах, 7 перехватами и 6 отборами мяча. Однако опыт Матипа на первых порах безусловно будет сказываться, а Клопп, если не случится непредвиденного, и далее продолжит подпускать Конате в основу без спешки, если не сказать «дозированно».

связка ван Дейка (№ 4) и Конате (№ 5) в матче против «Кристал Пэлас» стала второй по продуктивности пасов друг другу (25 передач) в составе «Ливерпуля» после связки Хендерсона и Милнера (26 передач)

Пока в «Ливерпуле» очевидно одно – ключевой фигурой в центре обороны «красных» был и остается Вирджил ван Дейк, возвращение которого в строй является хорошим знаком для команды, и способно помочь ей снова вклиниться в чемпионскую гонку. Впрочем, помимо АПЛ у «Ливерпуля» есть задачи и в других турнирах, а потому по ходу сезона Юрген Клопп будет периодически делать ставку и проверять других центрбеков. Пока на поул-позиции в напарники для ван Дейка в сравнении с остальными конкурентами находится Жоэль Матип, однако более молодые Джо Гомес и Ибраима Конате не дадут камерунцу сбавить обороты, а потому в какой-то момент ситуация вполне может перевернуться с ног на голову.

Впрочем, это приятная головная боль для Клоппа. Не то, что в минувшем сезоне…

Алексей Сливченко, Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности