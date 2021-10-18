Интер готов перехватить Йовича у Арсенала

Итальянский «Интер» заинтересовался 23-летним сербским нападающим мадридского «Реала» Лукой Йовичем.

Ранее сообщалось, что футболиста намерен подписать лондонский «Арсенал», но «Интер» хочет опередить «канониров». Миланский клуб надеется взять Йовича в аренду с правом выкупа.

Йович перешел в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года за €63 миллиона. В текущем сезоне Йович провел за Реал 6 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Йовича с Реалом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €60 миллионов.

В активе бомбардира 18 матчей за сборную Сербии, где он забил 6 мячей.