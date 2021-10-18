3:0 в Катаре. Команда Луиша Каштру деклассировала подопечных Лорана Блана

Накануне в чемпионате Катара состоялся календарный поединок шестого тура между командами «Аль-Духаиль» и «Аль-Райан», которыми руководят Луиш Каштру и Лоран Блан соответственно.
Победу с разгромным счетом 3:0 одержали подопечные Каштру, которые два мяча забили с пенальти.
Отметим, что за «Аль-Райян» в матче против «Аль-Духаиля» сыграли сразу несколько известных в Европе футболистов – Хамес Родригес, Стивен Нзонзи, Ясин Браими. За команду Каштру выступает также очень известный в европейском футболе бельгийский центрбек Тоби Алдервейрелд.
После этой победы «Аль-Духаиль» продолжает идти без потери очков в чемпионате Катара. У команды Каштру пять побед в пяти матчах. Она уступает лишь «Аль-Садду» Хави, который выиграл шесть матчей из шести.
Источник — Sport.ua
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