Шахтер – Реал. Букмекеры не очень верят в победу украинского клуба

Во вторник, 19 октября, донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».



Букмекеры считают фаворитами гостей. На выигрыш испанской команды можно поставить с коэффициентом 1.58, на ничью - 4.3, поражение оценено в 5.8.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.67. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.00, ТМ3.0 – 1.87.



Матч «Шахтер» – «Реал» начнется в 22:00.