Шахтер – Реал. Букмекеры не очень верят в победу украинского клуба

Шансы «горняков» не очень высокие, но они есть

  • 18.10.2021 11:30
  • 622 просмотра
  • 17 комментариев
Шахтер – Реал. Букмекеры не очень верят в победу украинского клуба
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 19 октября, донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».
 
Букмекеры считают фаворитами гостей. На выигрыш испанской команды можно поставить с коэффициентом 1.58, на ничью - 4.3, поражение оценено в 5.8.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.67. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.00, ТМ3.0 – 1.87.
 
Матч «Шахтер» – «Реал» начнется в 22:00.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 11:54
    +3
    New Zealander, 18.10.2021 11:47
    Что интересно и справедливо, это то что букмекеры оценивают выграш кризисной Барсы в матче с ДК в 1, а поражение в 10. Сразу видно что букмекеры считают Шахтёр намного сильнее чем ДК и это справедливо ведь авторитет Шахтёра в Европе растёт после стольких громких сенсаций в последние годы. Букмекеры отдают должное Шахте и это приятно и почетно
    Шахтер дома играет, Динамо на выезде. Это тоже нужно учитывать
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 18.10.2021 12:17
    +2
    Слабоумные из копанки и на этой ветке только о Динамо думают
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    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 12:07
    +2
    New Zealander, 18.10.2021 12:04
    Это да, но всеравно оценки букмекеров на шансы Шахты повысились в сравнении с прошлым годом. Было 1 и 8, а стало 1 и 5. Если ещё раз выиграем от них то уже в следующий раз будут оценки 1 и 2
    скорее всего на букков повлиял результат матче Реал-шериф. думают "фиг его знает что ожидать"
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 11:35
    +2
    логично собственно
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    Fender
    Fender, 18.10.2021 12:43
    +1
    New Zealander, 18.10.2021 12:41
    Что я здесь забыл? Болею за Шахтёр от всей души и хвалю их в коментах. Они этого заслуживают.
    Закарпатфан кому ты втюхиваешь эту бодягу? Ты мне обьясни как можно с Лондона в Ужгород за 15 минут долететь если та мнет прямых рейсов только с пересадкой около суток? За Шахтер он болеет - плохо ты болеешь раз тебя из Лондона Ахметов депортировал со скоростью света
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    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 18.10.2021 12:15
    +1
    ошибаются, все ждут крупную победу шахтера, а как де по другому !
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    Fender
    Fender, 18.10.2021 12:38
    0
    New Zealander, 18.10.2021 12:34
    Вот сразу видно что ты нифига не разбираешься в криптовалюте. Потому что я ничего не майню. Я просто покупаю её на Binance и ставлю на холодный кошелёк (cold wallet) Ledger. И забываю о ней. Через год-два снимаю в 10 или 20 раз больше. Так например на Єтириуме и Кардано я разбагател.
    Запоребриковый олигарх что ты тогда здесь забыл? Комментариями на мивину подрабатываешь потому что все слил в холодный кошелек?
    Ссылка
    Fender
    Fender, 18.10.2021 12:28 (изменен)
    0
    New Zealander, 18.10.2021 12:25
    Ты почти прав. Ставки делал всего 3 раза в своей жизни. 2 из них были на матчи английской премьер-лиги и 1 раз на матч украинской. 1 из этих 3 раз за меня делал ставку мой друг. Так что опыта в ставках у меня действительно нет, но для чего он мне нужен? У меня есть лучше варианты как инвестировать свои деньги и делать это менее рискованно. Это инвестиция - в криптовплюту. Долгосрочная. Поставил деньги на несколько лет и забыл о них. Потом через годика два-три снимаешь в 10 или даже в 20 раз больше суму чем ту что инвестировал. Главное купить правильную криптовплюту. Биткоин - это уже прошлый век. Есть намного более прибыльные криптовалюты
    когда свинья не разбирается в апельсинах нужно срочно поговорить о крипте - только ты не понимаешь что просто вложение туда денег это всего лишь пирамида которая через пару лет рухнет а ты и дальше забирай в 10 ато и в 20 раз больше И давай сейчас поговорим о вложении в крипту на чем ты майнить собрался? какую валюту? с каким хешрейтом? закарпатфан я ж тебя сейчас потоплю - и будешь ты опять за 15 минут лететь в Лондон из Ужгорода
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 18.10.2021 12:17 (изменен)
    0
    New Zealander, 18.10.2021 11:47
    Что интересно и справедливо, это то что букмекеры оценивают выграш кризисной Барсы в матче с ДК в 1, а поражение в 10. Сразу видно что букмекеры считают Шахтёр намного сильнее чем ДК и это справедливо ведь авторитет Шахтёра в Европе растёт после стольких громких сенсаций в последние годы. Букмекеры отдают должное Шахте и это приятно и почетно
    сразу видно только то , что ты и близко не отстреливаешь как выставляются коэффициенты и что они показывают и в жизни ни делал ни одной ставки
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 12:41
    -1
    Fender, 18.10.2021 12:38
    Запоребриковый олигарх что ты тогда здесь забыл? Комментариями на мивину подрабатываешь потому что все слил в холодный кошелек?
    Что я здесь забыл? Болею за Шахтёр от всей души и хвалю их в коментах. Они этого заслуживают.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 12:34
    -2
    Fender, 18.10.2021 12:28
    когда свинья не разбирается в апельсинах нужно срочно поговорить о крипте - только ты не понимаешь что просто вложение туда денег это всего лишь пирамида которая через пару лет рухнет а ты и дальше забирай в 10 ато и в 20 раз больше И давай сейчас поговорим о вложении в крипту на чем ты майнить собрался? какую валюту? с каким хешрейтом? закарпатфан я ж тебя сейчас потоплю - и будешь ты опять за 15 минут лететь в Лондон из Ужгорода
    Вот сразу видно что ты нифига не разбираешься в криптовалюте. Потому что я ничего не майню. Я просто покупаю её на Binance и ставлю на холодный кошелёк (cold wallet) Ledger. И забываю о ней. Через год-два снимаю в 10 или 20 раз больше. Так например на Єтириуме и Кардано я разбагател.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 12:25
    -2
    Funny____Cat, 18.10.2021 12:17
    сразу видно только то , что ты и близко не отстреливаешь как выставляются коэффициенты и что они показывают и в жизни ни делал ни одной ставки
    Ты почти прав. Ставки делал всего 3 раза в своей жизни. 2 из них были на матчи английской премьер-лиги и 1 раз на матч украинской. 1 из этих 3 раз за меня делал ставку мой друг. Так что опыта в ставках у меня действительно нет, но для чего он мне нужен? У меня есть лучше варианты как инвестировать свои деньги и делать это менее рискованно. Это инвестиция - в криптовплюту. Долгосрочная. Поставил деньги на несколько лет и забыл о них. Потом через годика два-три снимаешь в 10 или даже в 20 раз больше суму чем ту что инвестировал. Главное купить правильную криптовплюту. Биткоин - это уже прошлый век. Есть намного более прибыльные криптовалюты
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 12:04
    -2
    Calm, 18.10.2021 11:54
    Шахтер дома играет, Динамо на выезде. Это тоже нужно учитывать
    Это да, но всеравно оценки букмекеров на шансы Шахты повысились в сравнении с прошлым годом. Было 1 и 8, а стало 1 и 5. Если ещё раз выиграем от них то уже в следующий раз будут оценки 1 и 2
    Ссылка
    slavasprostitutkam
    online
    slavasprostitutkam, 18.10.2021 11:47
    -2
    ну это не кеф 30 как у дыры против баварии
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 11:53
    -3
    New Zealander, 18.10.2021 11:47
    Что интересно и справедливо, это то что букмекеры оценивают выграш кризисной Барсы в матче с ДК в 1, а поражение в 10. Сразу видно что букмекеры считают Шахтёр намного сильнее чем ДК и это справедливо ведь авторитет Шахтёра в Европе растёт после стольких громких сенсаций в последние годы. Букмекеры отдают должное Шахте и это приятно и почетно
    Ещё в прошлом году оценки букмекеров на матч Шахтёр Реал были 8 и 1. На матч Реал - Шахтёр были 1 и 12. А теперь 1 и 5 после того как Шахтёр дважды вздрючит Реал в прошлом году. Чувствую что уже в следующем году кофы будут 1 и 2.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 12:11
    -5
    Calm, 18.10.2021 12:07
    скорее всего на букков повлиял результат матче Реал-шериф. думают "фиг его знает что ожидать"
    А ты смотрел Реал-Шериф. Это была игра на отбой у Шерифа на протяжении 80 минут матча. 29 ударов против 4х. Отскок покруче в 2 раза чем тот что был у Шахты с Монако. Эсли букмекеры смотрели ту игру, а не просто результат глянули, то для них должно быть все ясно
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.10.2021 11:47
    -5
    Что интересно и справедливо, это то что букмекеры оценивают выграш кризисной Барсы в матче с ДК в 1, а поражение в 10. Сразу видно что букмекеры считают Шахтёр намного сильнее чем ДК и это справедливо ведь авторитет Шахтёра в Европе растёт после стольких громких сенсаций в последние годы. Букмекеры отдают должное Шахте и это приятно и почетно
    Ссылка
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