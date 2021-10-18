Стало известно, когда Динамо вылетает на матч против Барселоны

Киевляне опубликовали планы на ближайшие три дня

  • 18.10.2021 11:10
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Стало известно, когда Динамо вылетает на матч против Барселоны
© ФК Динамо Киев

20 октября киевское «Динамо» проведет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».
 
Столичный клуб вылетает в Испанию в понедельник в 16:30 по Киеву.
 
Во вторник столичная команда проведет тренировку на «Камп Ноу», также запланирована предматчевая пресс-конференция.
 
Отметим, что киевляне имеют после двух сыгранных матчей одно очко, у каталонцев пока было два крупных поражения.
 
Планы «Динамо» на ближайшие три дня

Источник — ФК Динамо Киев

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