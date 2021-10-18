Стало известно, когда Динамо вылетает на матч против Барселоны

20 октября киевское «Динамо» проведет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».



Столичный клуб вылетает в Испанию в понедельник в 16:30 по Киеву.



Во вторник столичная команда проведет тренировку на «Камп Ноу», также запланирована предматчевая пресс-конференция.



Отметим, что киевляне имеют после двух сыгранных матчей одно очко, у каталонцев пока было два крупных поражения.



Планы «Динамо» на ближайшие три дня