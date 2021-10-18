Ювентус просит Атлетико снизить цену на Морату

Туринский «Ювентус» ведет переговоры с мадридским «Атлетико» о снижении цены на 28-летнего испанского нападающего Альваро Морату.
Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды с сентября 2020 года. «Ювентус» может выкупить контракт футболиста за €35 миллионов, но намерен договориться об уменьшении этой суммы.
В текущем сезоне Мората провел за «Ювентус» 8 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Арендное соглашение с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.
Источник — Tuttosport
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