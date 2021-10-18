ВИДЕО. Пушка от капитана. Невероятный гол забит в матче Второй лиги

В матче 14-го тура Второй лиги мариупольский «Яруд» в домашних стенах деклассировал клуб из Одессы «Реал Фарма» (6:0).



При счете 3:0 нападающий хозяев Кирилл Матвеев решился на дальний удар метров с 35 и не прогадал. Мяч по невероятной траектории залетел в левый верхний от вратаря угол. Голкипер одесситов оказался в полупозиции и отбить его не сумел.

🎯 Неймовірний постріл у дальню «дев’ятку» завдав Кирило Матвєєв у матчі Яруд – Реал Фарма! Як вам траєкторія?#пфл #другаліга #суперголи pic.twitter.com/txYIXskUnj — ПФЛ України (@PFL_Ukraine) October 18, 2021