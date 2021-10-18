ВИДЕО. Пушка от капитана. Невероятный гол забит в матче Второй лиги

Кирилл Матвеев поразил ворота дальним ударом

  • 18.10.2021 10:58
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ВИДЕО. Пушка от капитана. Невероятный гол забит в матче Второй лиги
© ФК Яруд

В матче 14-го тура Второй лиги мариупольский «Яруд» в домашних стенах деклассировал клуб из Одессы «Реал Фарма» (6:0).
 
При счете 3:0 нападающий хозяев Кирилл Матвеев решился на дальний удар метров с 35 и не прогадал. Мяч по невероятной траектории залетел в левый верхний от вратаря угол. Голкипер одесситов оказался в полупозиции и отбить его не сумел.

Источник — ПФЛ

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