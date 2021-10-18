Сергей НАГОРНЯК: «Сборной Украины не стоит посыпать голову пеплом»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением об октябрьских матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Украина на выезде обыграла Финляндию (2:1) и дома сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

— По пятибалльной системе, как вы оцените выступление сборной Украины в октябрьских матчах?

— Конечно, хотелось бы максимума, но и четыре очка тоже неплохо. Думаю, команда выступила на четверку.

— Что вам не понравилось в действиях команды Александра Петракова?

— Мне не понравился результат в поединке с боснийцами. Впрочем, не стоит сейчас посыпать голову пеплом. Многие скажут, что не все зависит от нас, тем не менее, финнам еще играть с Боснией и Герцеговиной, а потом и с Францией. Это будет фантастика, если подопечные Маркку Канервы выиграют два поединка. Украине нужно готовиться к решающему матчу против Боснии и Герцеговины. Думаю, второе место в группе разыграется в этой встрече.

— Были ли тренерские просчеты в игре с Боснией и Герцеговиной?

— Со стороны легко давать оценку. Считаю, что Александр Петраков сам ответил на этот вопрос: замены во втором тайме не усилили игру «сине-желтых».

— Кто, на ваш взгляд, был лучшим в составе «сине-желтых» в матчах с Финляндией и Боснией и Герцеговиной?

— Даже несмотря на то, что во встрече с боснийцами Андрею Ярмоленко чуть не хватило кондиций, из-за того, что он нечасто выходит на поле в составе своего Вест Хэма, ключевой фигурой в прошедших поединках отбора в составе сборной Украины, однозначно, был именно этот полузащитник.

— Сборная Украины займет второе место в группе?

— По крайней мере, это по силам нашей команде. Я верю в то, что «сине-желтые» закончат групповой турнир на втором месте и продолжат борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира.