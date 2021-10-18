Все ради Месси. ПСЖ может подписать Агуэро

34-летний аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси хочет, чтобы 33-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро присоединился к нему в парижском клубе.

ПСЖ готов пойти Месси навстречу. Французский клуб намерен предложить «блаугранас» за Агуэро 28-летнего аргентинского бомбардира Мауро Икарди.

Агуэро перешел в «Барселону» минувшем летом в качестве свободного агента, чтобы играть вместе с Месси, но несколько недель спустя Лионель ушел в ПСЖ. Сообщается, что Икарди не очень хорошо ладит со своим соотечественником, поэтому французский клуб намерен от него избавиться.

В текущем сезоне Агуэро провел за «Барселону» всего один матч в чемпионате Испании.