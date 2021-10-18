Все ради Месси. ПСЖ может подписать Агуэро

Парижский клуб готов отдать в «Барселону» Мауро Икарди

  • 18.10.2021 09:43
  • 1081 просмотр
  • 3 комментария
Все ради Месси. ПСЖ может подписать Агуэро
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси хочет, чтобы 33-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро присоединился к нему в парижском клубе.

ПСЖ готов пойти Месси навстречу. Французский клуб намерен предложить «блаугранас» за Агуэро 28-летнего аргентинского бомбардира Мауро Икарди.

Агуэро перешел в «Барселону» минувшем летом в качестве свободного агента, чтобы играть вместе с Месси, но несколько недель спустя Лионель ушел в ПСЖ. Сообщается, что Икарди не очень хорошо ладит со своим соотечественником, поэтому французский клуб намерен от него избавиться.

В текущем сезоне Агуэро провел за «Барселону» всего один матч в чемпионате Испании.

Источник — El Nacional

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Slevin
    online
    Slevin, 18.10.2021 10:04
    +4
    ну зачем писать такой откровенный бред...
    Икарди купили за 70 млн, он в этом сезоне забивает решающие мячи и ему 28
    и Агуеро - 34 год, куча травм и свободный агент...
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 18.10.2021 10:27
    0
    А еще Тимощука купят)) Курят и пишут)) Бросайте...
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 18.10.2021 10:11
    -1
    та причому Почетіно давно в ньму був зацікавлений
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