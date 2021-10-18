Юрий МОРОЗ: «Некоторые игроки смотрят на вакцинацию с опаской»

Наставник «Черноморца» рассказал о мерах профилактики COVID-19, которые приняты в клубе

  • 18.10.2021 09:24
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Юрий МОРОЗ: «Некоторые игроки смотрят на вакцинацию с опаской»
© ФК Черноморец

18 октября Одесса переходит в красную зону по эпидемиологической опасности COVID-19. О том, как ведется работа в таких условиях в «Черноморце», рассказал главный тренер «моряков» Юрий Мороз.

«Готовимся к условиям «красной зоны». Есть врачи, которые занимаются всеми этими вопросами в клубе. Они проводят профилактику, а также предупреждают всех футболистов, чтобы они носили маски и не находились при большом скоплении народа. Это все те обязательные требования, о которых говорят по телевизору и пишут в разных средствах массовой информации. Мы будем следить за их соблюдением.

Но в режиме нашей подготовки к матчу с «Вересом» переход области и города в красную зону ничего не изменил.

Жаль, конечно, что не каждый болельщик сможет в понедельник попасть на стадион. Ведь поддержка для нас всегда важна.

Все ли футболисты вакцинированы? Нет, не все. Тут дело вот в чем. Некоторые ребята смотрят на это с опаской, ведь много бытует разных легенд. Никто же ничего не развеивает. Это как на «Привозе»: одни люди говорят, что не нужно вакцинироваться, а другие — что это необходимо. Выбор зависит уже от самого человека.

Тренерский штаб? Нет. Пока в раздумьях. Понимаю, что делать вакцинацию надо, однако все это нужно хорошо взвесить», — рассказал Мороз.

Матч 11-го тура УПЛ «Черноморец» — «Верес» состоится 18 октября и начнется в 19:30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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