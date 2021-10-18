Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 6-е место, Свёнтек покинула топ-10

На прошлой неделе женщины провели турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Победу одержала испанка Паула Бадоса, которая поднялась в рейтинге на 13-е место, обновив личный рекорд.
В первой десятке состоялись еще несколько изменений. У польки Иги Свёнтек отняли очки за прошлогоднюю победу на Ролан Гаррос, из-за чего она опустилась на 11-ю позицию.
Дебют в топ-10 оформила туниска Онс Жабер, новый личный рекорд установила Мария Саккари. Также отметим возвращение в топ-10 японки Наоми Осаки, которая после US Open на корт не выходила.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то личные рекорды установили Марта Костюк и Ангелина Калинина. Даяна Ястремская потеряла позицию, остальные наши представительницы из топ-250 улучшили свои позиции.
Украинки в рейтинге WTA
В чемпионской гонке Бадоса ворвалась в топ-8, практически обеспечив себе участие на Итоговом турнире. К сожалению, Свитолина почти не имеет шансов поехать туда в качестве основного игрока, но после снятия нескольких участник, возможно, удастся стать хотя бы запасной.
Чемпионская гонка WTA
Источник — Sport.ua
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