Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 6-е место, Свёнтек покинула топ-10

Онс Жабер в 27 лет ворвалась в первую десятку

  • 18.10.2021 09:36
  • 546 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 6-е место, Свёнтек покинула топ-10
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На прошлой неделе женщины провели турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Победу одержала испанка Паула Бадоса, которая поднялась в рейтинге на 13-е место, обновив личный рекорд.
 
В первой десятке состоялись еще несколько изменений. У польки Иги Свёнтек отняли очки за прошлогоднюю победу на Ролан Гаррос, из-за чего она опустилась на 11-ю позицию.
 
Дебют в топ-10 оформила туниска Онс Жабер, новый личный рекорд установила Мария Саккари. Также отметим возвращение в топ-10 японки Наоми Осаки, которая после US Open на корт не выходила.
 
Топ-10 рейтинга WTA 


 
Что касается украинок, то личные рекорды установили Марта Костюк и Ангелина Калинина. Даяна Ястремская потеряла позицию, остальные наши представительницы из топ-250 улучшили свои позиции.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В чемпионской гонке Бадоса ворвалась в топ-8, практически обеспечив себе участие на Итоговом турнире. К сожалению, Свитолина почти не имеет шансов поехать туда в качестве основного игрока, но после снятия нескольких участник, возможно, удастся стать хотя бы запасной.

Чемпионская гонка WTA 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oleksandr Kelym
    Oleksandr Kelym, 18.10.2021 09:49
    -1
    Отак Світоліна і знаходиться серед лідерів світового рейтингу: не за рахунок власних досягнень - а через невдачі інших тенісисток !
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