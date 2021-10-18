Олег МИЩЕНКО: «После фото на фоне Кремля позвонил Зозуля и напихал торбу»

Украинский футболист заявил, что у него нейтральное отношение к России

  • 18.10.2021 08:20
  • 3382 просмотра
  • 3 комментария
Олег МИЩЕНКО: «После фото на фоне Кремля позвонил Зозуля и напихал торбу»
© ФК Амкар. Олег Мищенко

32-летний украинский футболист Олег Мищенко рассказал о своем фото на фоне Кремля и о своем отношении к России.

«Реакция, когда я с Громовым сфотографировался на фоне Кремля? Во-первых, я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас. Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, «удали быстро». Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия.

Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото.

Мое отношение к России? Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна — мне не интересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу.

Я считаю, что на сто процентов спорт вне политики», — считает Мищенко.

С 2016 по 2017 годы контракт Мищенко принадлежал пермскому «Амкару».

Источник — FanDay

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 18.10.2021 08:40
    +9
    Зачем вообще этого ватана тупорылого постить?
    Ссылка
    slavaukraini
    online
    slavaukraini, 18.10.2021 09:23
    -1
    Олег Молодов, 18.10.2021 08:40
    Зачем вообще этого ватана тупорылого постить?
    у патриота наверное не хватает мозгов мову выучить
    Ссылка
    slavaukraini
    online
    slavaukraini, 18.10.2021 09:21
    -2
    Олег Молодов, 18.10.2021 08:40
    Зачем вообще этого ватана тупорылого постить?
    а ты если такой патриот, почему на ватанском языке общаешься, общайся на мови, раз не тупорылый ватан.
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