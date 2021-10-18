Олег МИЩЕНКО: «После фото на фоне Кремля позвонил Зозуля и напихал торбу»

32-летний украинский футболист Олег Мищенко рассказал о своем фото на фоне Кремля и о своем отношении к России.

«Реакция, когда я с Громовым сфотографировался на фоне Кремля? Во-первых, я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас. Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, «удали быстро». Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия.

Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото.

Мое отношение к России? Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна — мне не интересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу.

Я считаю, что на сто процентов спорт вне политики», — считает Мищенко.

С 2016 по 2017 годы контракт Мищенко принадлежал пермскому «Амкару».