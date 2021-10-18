Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «В Боснии Украина будет свежее, чем наш соперник»

Специалист верит в команду Александра Петракова

  • 18.10.2021 03:00
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «В Боснии Украина будет свежее, чем наш соперник»
© УАФ

Известный в прошлом тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный поделился мнением, что светит сборной Украины в решающем матче отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который запланирован на 16 ноября.

«Какие шансы у сборной на выход из группы? Ответ на этот вопрос мы получим после 16 ноября, когда Украина сыграет с Боснией. Очень надеюсь, что Украина выиграет этот матч. До этого 13 ноября Босния сыграет с Финляндией, и я не уверен, что боснийцы обыграют финнов. Нас в этом матче устроит ничья. Кроме того, надежду на матч с боснийцами вижу в том, что теперь наша сборная будет свежее, чем соперник, потому что 13 ноября мы не играем, а Босния прилично выложится с Финляндией.

Мы же почему-то сейчас уже выбросили белый флаг и начинаем хоронить сборную. У Сергея Бубки есть книга: «Попытка в запасе». У нас есть еще одна попытка, один шанс. Значит, его можно использовать. Не надо сетовать, что всё так плохо. Отрезками сборная в Финляндии и с Боснией играла шикарно. Но много ли у боснийцев футболистов, играющих в Лиге чемпионов? А у нас почти вся команда. И это еще одна причина того, что мы не добились результата — физические кондиции. Боснийцы не устали, у них нет напряжения, которое было у игроков «Шахтера» и «Динамо» в недавних матчах Лиги чемпионов и в «класико». Наши футболисты нагружены матчами с огромным давлением на результат, поэтому команда так и подсела.

Аккумулятор надо подзаряжать, а как это делать, когда нет проходных матчей? Футболисты не роботы. Поэтому мы должны поддерживать сборную, вне зависимости от того, как она сыграла. У нас же есть категория людей, для которых чем сборная сыграет хуже, тем лучше. Это неправильно и так не должно быть. Когда играет сборная и наши клубы в еврокубках, надо болеть за все наши команды», - сказал Грозный.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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