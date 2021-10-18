Виктория потеряла основного полузащитника до конца года

Со стадиона футболиста увезла «скорая»

  • 18.10.2021 02:00
  • 78 просмотров
  • 0 комментариев
Виктория потеряла основного полузащитника до конца года
© ФК Виктория. Владимир Черников

В воскресном матче Второй лиги с «Перемогой» (0:1) фланговый полузащитник «Виктории» Владимир Черников получил травму, которая вывела его из строя до конца осенней части сезона.

В игровом эпизоде на 65-й минуте после верховой борьбы за мяч форвард хозяев Артем Радченко завалился на одиннадцатого номера гостей, который при падении сломал правую руку. Со стадиона футболиста увезла «скорая помощь».

29-летний Черников – один из трех игроков «Виктории», который принял участие во всех 14 матчах нынешнего чемпионата.

Команда из Николаевки с 18 очками занимает 11-е место в группе Б. При этом перед стартом сезона ставилась задача повыситься в классе. В следующем туре 23 октября «Виктория» сыграет дома с «Полтавой».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности