Виктория потеряла основного полузащитника до конца года

В воскресном матче Второй лиги с «Перемогой» (0:1) фланговый полузащитник «Виктории» Владимир Черников получил травму, которая вывела его из строя до конца осенней части сезона.

В игровом эпизоде на 65-й минуте после верховой борьбы за мяч форвард хозяев Артем Радченко завалился на одиннадцатого номера гостей, который при падении сломал правую руку. Со стадиона футболиста увезла «скорая помощь».

29-летний Черников – один из трех игроков «Виктории», который принял участие во всех 14 матчах нынешнего чемпионата.

Команда из Николаевки с 18 очками занимает 11-е место в группе Б. При этом перед стартом сезона ставилась задача повыситься в классе. В следующем туре 23 октября «Виктория» сыграет дома с «Полтавой».