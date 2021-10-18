Михаил МУДРИК: «В родном городе не было абсолютно никаких возможностей»

Футболист «Шахтера» вспомнил свой родной город

  • 18.10.2021 01:38
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Михаил МУДРИК: «В родном городе не было абсолютно никаких возможностей»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Игрок донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик ответил на вопросы о городе своего детства.

– Ты сам родом из Харьковщины. Из райцентра. Население твоего Краснограда 30 тысяч человек. Опиши своей детство в таком небольшом городке, который чуть ли не граничит со статусом села.
– Да, вы правы. Город действительно маленький. В нем не было особо никаких больших возможностей, но у меня было желание. Я считаю, что если есть желание, то обязательно прорастает какое-то маленькое зернышко. А как оно разрастется, зависит уже от человека.

Я очень благодарен своим родителям и друзьям с которыми я провел все детство вместе. Мы каждый день играли в футбол. Мы собирались, заходили друг за другом, чтобы собрать две команды. Я помню, что в любую погоду мы все собирались и играли в футбол.

– Это после школы или вместо школы?
– Чаще всего это было на каникулах, которые были очень насыщенными. Целый день с друзьями на улице. Мама уже могла звать домой кушать, а я не хотел. Домой мы заходили только за водой. Каким бы не был мой город, у меня много приятных воспоминаний с ним. Я горд, что родился там. Я всегда буду вспоминать и высказываться о нем только с хорошей стороны. 

– Какое самое ценное воспоминание из детства?
– Вспоминается сразу запах маминого борща. Это возвращает в детство, - сказал Мудрик.

Источник — BurBuzz

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