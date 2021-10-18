ПСЖ оторвался. Лион победил Монако, Марсель тоже взял три очка

17 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции.
«Лион» победил «Монако» (2:0) в центральном поединке тура.
В Лиге 1 лидируют «ПСЖ» (27), «Ланс» (18), «Марсель» (17), «Ницца», «Анже», «Лион» (по 16).
Лига 1. 10-й тур
«ПСЖ» – «Анже» – 2:1
Голы: Данилу Перрейра, 69, Мбаппе, 87 (пен) – Фюльжини, 36.
«Клермон» – «Лилль» – 1:0
Гол: Н'Симба, 32.
«Лион» – «Монако» – 2:0
Голы: Токо-Экамби, 75 (пен). Денайер, 90.
«Труа» – «Ницца» – 1:0
Гол: Бальде, 4.
«Бордо» – «Нант» – 1:1
Голы: Хван Уй Джо, 62 – Чиривелья, 75.
«Брест» – «Реймс» – 1:1
Голы: Онора, 74 – Фас, 12.
«Мец» – «Ренн» – 0:3
Голы: Лаборд, 24. Сулемана, 37, Террье, 45.
«Страсбург» – «Сент-Этьен» – 5:1
Голы: Ле Маршан, 26, Юссуф, 38 (автогол), Гамейро, 69, Айорк, 73, Диалло, 85 – Хазри, 45+5 (пен).
«Монпелье» – «Ланс» – 1:0
Гол: Мавидиди, 47.
«Марсель» – «Лорьян» – 4:1
Голы: Камара, 27, Гендузи, 56, 90+2, Милик, 85 – Лорьенте, 13 (пен).
Турнирная таблица чемпионата Франции
Источник — Sport.ua
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