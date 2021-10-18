Безус победил, у Михайличенко – ничья. Гент справился с командой Эйпен

17 октября состоялись 4 матча 11-го тура чемпионата Бельгии.
«Гент» дома справился с командой «Эйпен» (2:0), Роман Безус вышел у хозяев поля в основе и был заменен в конце игры.
Богдан Михайличенко отыграл за «Андерлехт» весь выездной матч против «Сент-Трюйден» (2:2).
Чемпионат Бельгии. 11-й тур
Сент-Трюйден – Андерлехт – 2:2
Голы: Конате, 56, Лейстнер, 90+4 – Рафаэлов, 48, Гомес, 78.
Беерсхот – Мехелен – 0:1
Гол: Мрабти, 30.
Шарлеруа – Генк – 2:0
Голы: Николсон, 56, Голизаде, 88.
Гент – Эйпен – 2:0
Голы: Тиссаудали, 42, Депуатр, 71
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Источник — Sport.ua
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Він інколи занадто агресивно, безвідповідально грає та брудний в пресингу суперника, за що отримує регулярні жовті. В Бельгії він по-новому розкрився. Молодець.
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Він інколи занадто агресивно, безвідповідально грає та брудний в пресингу суперника, за що отримує регулярні жовті. В Бельгії він по-новому розкрився. Молодець.
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