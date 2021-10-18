11-й тур
Беерсхот
0 : 1
Мехелен
17.10.2021, FT

Безус победил, у Михайличенко – ничья. Гент справился с командой Эйпен

Защитник Богдан Михайличенко провел весь матч за «Андерлехт»

  • 18.10.2021 00:37
  • 75 просмотров
  • 3 комментария
Безус победил, у Михайличенко – ничья. Гент справился с командой Эйпен
© ФК Гент. Роман Безус

17 октября состоялись 4 матча 11-го тура чемпионата Бельгии.

«Гент» дома справился с командой «Эйпен» (2:0), Роман Безус вышел у хозяев поля в основе и был заменен в конце игры.

Богдан Михайличенко отыграл за «Андерлехт» весь выездной матч против «Сент-Трюйден» (2:2).

Чемпионат Бельгии. 11-й тур

Сент-Трюйден – Андерлехт – 2:2

Голы: Конате, 56, Лейстнер, 90+4 – Рафаэлов, 48, Гомес, 78.

Беерсхот – Мехелен – 0:1

Гол: Мрабти, 30.

Шарлеруа – Генк – 2:0

Голы: Николсон, 56, Голизаде, 88.

Гент – Эйпен – 2:0

Голы: Тиссаудали, 42, Депуатр, 71

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 18.10.2021 01:07
    +2
    Ото написали: "Роман Безус вийшов у господарів поля в основі і був замінений в кінці гри." А могли б і згадати, що за матч Роман отримав найвищу оцінку серед гравців Гента - 8,3 на whoscored та 8,5 на ресурсі sofascore.
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    alefteev77
    alefteev77, 18.10.2021 01:42 (изменен)
    +1
    Віталій Возняк, 18.10.2021 01:07
    Ото написали: "Роман Безус вийшов у господарів поля в основі і був замінений в кінці гри." А могли б і згадати, що за матч Роман отримав найвищу оцінку серед гравців Гента - 8,3 на whoscored та 8,5 на ресурсі sofascore.
    Роман сильно змужнів та додав як гравець. Має відмінну техніку дриблінгу (легко проходить 1-в-1) та поставлений удар. Прогрес очевидний. Має навіть розвинені навички нападника.
    -
    Він інколи занадто агресивно, безвідповідально грає та брудний в пресингу суперника, за що отримує регулярні жовті. В Бельгії він по-новому розкрився. Молодець.
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    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 18.10.2021 01:57
    0
    alefteev77, 18.10.2021 01:42
    Роман сильно змужнів та додав як гравець. Має відмінну техніку дриблінгу (легко проходить 1-в-1) та поставлений удар. Прогрес очевидний. Має навіть розвинені навички нападника.
    -
    Він інколи занадто агресивно, безвідповідально грає та брудний в пресингу суперника, за що отримує регулярні жовті. В Бельгії він по-новому розкрився. Молодець.
    Постійно спостерігав за грою Гента і скажу, що гра Безуса мені навіть більш подобалась за гру Яремчука, бо останній майже постійно грав лише на вістрі, стараючись отримати м'яч на блюдечку і не особливо викладаючись. В той же час Безус готував атаки, розпасовував м'ячі в центрі поля, робив простріли та закидання у штрафну суперника, допомагав у захисті. Перед ЧЄ він видав взагалі феєричну серію ігор, забивав голи. Чому Андрійко не знайшов йому місця на полі, чому не запрошує Петраков - загадка для мене. З креативом Безуса у нашій збірній можна порівняти хіба що вміння загострювати гру Шапаренка.
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