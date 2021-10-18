Безус победил, у Михайличенко – ничья. Гент справился с командой Эйпен

17 октября состоялись 4 матча 11-го тура чемпионата Бельгии.

«Гент» дома справился с командой «Эйпен» (2:0), Роман Безус вышел у хозяев поля в основе и был заменен в конце игры.

Богдан Михайличенко отыграл за «Андерлехт» весь выездной матч против «Сент-Трюйден» (2:2).

Чемпионат Бельгии. 11-й тур

Сент-Трюйден – Андерлехт – 2:2

Голы: Конате, 56, Лейстнер, 90+4 – Рафаэлов, 48, Гомес, 78.

Беерсхот – Мехелен – 0:1

Гол: Мрабти, 30.

Шарлеруа – Генк – 2:0

Голы: Николсон, 56, Голизаде, 88.

Гент – Эйпен – 2:0

Голы: Тиссаудали, 42, Депуатр, 71

Турнирная таблица чемпионата Бельгии