8-й тур
Наполи
1 : 0
Торино
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Спаллети рвет всех. Наполи выиграл 8-й матч в Серии A и лидирует без потерь

Единственный гол в матче против «Торино» забил Виктор Осимхен

  • 17.10.2021 22:39
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Спаллети рвет всех. Наполи выиграл 8-й матч в Серии A и лидирует без потерь
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Торино» со счетом 1:0. Единственный гол забил Виктор Осимхен.

Наполи одержал 8-ю победу и лидирует в турнирной таблице, не потеряв ни одного очка (24 очка из 24).

Серия А. 8-й тур

«Наполи»  «Торино» – 1:0

Гол: Осимхен, 81.

Нереализованный пенальти: Инсинье, 26 (вратарь)

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 71), Замбо Ангисса, Руис, Инсинье (Мертенс, 71), Политано (Лосано, 59, Жуан Жезус, 89), Осимхен.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес (Буонджорно, 66), Джиджи, Эйна, Бремер, Синго, Линетти (Побега, 67), Мандрагора (Коне, 8. Варминг, 89), Лукич, Санабрия (Белотти, 67), Брекало.

Предупреждения: Родригес, 37. Линетти, 55. Побега, 75. Кулибали, 79. Замбо Ангисса, 85. Милинкович-Савич, 90+7.

Судья: Сакки (Италия).

17 октября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Турнирная таблица чемпионата Италии

Источник — Sport.ua

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