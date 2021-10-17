Михаил МУДРИК: «Планируем обыграть Реал. Если Шериф может, то и мы готовы»

Хавбек готовится к матчам Лиги чемпионов

  • 17.10.2021 19:51
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  • 1 комментарий
Михаил МУДРИК: «Планируем обыграть Реал. Если Шериф может, то и мы готовы»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик считает, что команде по силам обыграть «Реал» в ближайших двух турах группового этапа Лиги чемпионов.

«Планируем набрать с «Реалом» 6 очков. Если «Шериф» может, то почему мы не можем? Что касается нашего поражения от «Шерифа», то таким командам нельзя давать никаких возможностей».

«Нужно сразу с ними разбираться и браться за дело. Тогда можно уверенно их обыгрывать», - считает Мудрик.

Источник — BurBuzz

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 17.10.2021 19:55
    0
    Вы Шериф обыграйте вначале...
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