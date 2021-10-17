Михаил МУДРИК: «Планируем обыграть Реал. Если Шериф может, то и мы готовы»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик считает, что команде по силам обыграть «Реал» в ближайших двух турах группового этапа Лиги чемпионов.
«Планируем набрать с «Реалом» 6 очков. Если «Шериф» может, то почему мы не можем? Что касается нашего поражения от «Шерифа», то таким командам нельзя давать никаких возможностей».
«Нужно сразу с ними разбираться и браться за дело. Тогда можно уверенно их обыгрывать», - считает Мудрик.
Источник — BurBuzz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.