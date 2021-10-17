ФОТО. Трубин – второй среди самых дорогих вратарей мира в категории U-20

Молодой голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-5 наиболее дорогостоящих вратарей мирового футбола в категории U-20.

Оценочная стоимость Трубина на Transfermarkt ныне составляет 8 миллионов евро, что уступает лишь показателю 20-летнего вратаря «Бешикташа» Эрсина Дестаноглу (8,5 млн евро).

Также в топ-5, помимо Дестаноглу и Трубина, вошли Хулен Агирресабала из «Атлетика», Мартен Вандевордт из «Генка» и Доган Алемдар из «Ренна».

Transfermarkt

Отметим, что за последний год (с октября 2020-го) оценочная стоимость Трубина на Transfermarkt возросла в десять раз – с 800 тысяч до 8 миллионов евро.