ФОТО. Трубин – второй среди самых дорогих вратарей мира в категории U-20

Молодой голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-5 наиболее дорогостоящих вратарей мирового футбола в категории U-20.
Оценочная стоимость Трубина на Transfermarkt ныне составляет 8 миллионов евро, что уступает лишь показателю 20-летнего вратаря «Бешикташа» Эрсина Дестаноглу (8,5 млн евро).
Также в топ-5, помимо Дестаноглу и Трубина, вошли Хулен Агирресабала из «Атлетика», Мартен Вандевордт из «Генка» и Доган Алемдар из «Ренна».
Отметим, что за последний год (с октября 2020-го) оценочная стоимость Трубина на Transfermarkt возросла в десять раз – с 800 тысяч до 8 миллионов евро.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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