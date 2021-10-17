Якубу не поможет Ворскле в игре с Александрией

Футболист полтавской команды продолжает восстанавливаться после травмы

  • 17.10.2021 13:32
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Якубу не поможет Ворскле в игре с Александрией
© ФК Ворскла. Наджиб Якубу

17 октября в 11-м туре чемпионата УПЛ полтавская «Ворскла» сыграет в гостях против «Александрии».

Полтавчанам не сможет помочь ганский легионер Наджиб Якубу, который восстанавливается после повреждения. Скорее всего, он будет готов вернуться на поле в поединке следующего тура — с донецким «Шахтером», который состоится 23 октября.

Переведенный в дубль нападающий Адеринсола Эсеола забивает уже во втором календарном матче подряд. Однако на него главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов не рассчитывает.

«Ворскла» занимает четвертое место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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