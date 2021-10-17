МУДРИК: «Готов играть в сборной Украины. Но место Коноплянки не вакантно»

Футболист «Шахтера» мечтает выступать за украинскую национальную команду

  • 17.10.2021 12:44
  • 1088 просмотров
  • 2 комментария
МУДРИК: «Готов играть в сборной Украины. Но место Коноплянки не вакантно»
© Instagram. Михаил Мудрик

20-летний вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик заявил, что готов играть в сборной Украины. Сейчас в активе Мудрика 14 матчей за сборную Украины U-21, где он забил три мяча.

- Как скоро ты видишь себя в составе национальной сборной Украины? Готов ли ты?
- Я готов. Как только тренер национальной сборной посчитает, что я нужен команде, то это станет возможно.

- После травмы Коноплянки место на правом фланге атаки в сборной фактически вакантно. Считаешь ли ты хорошим шансом для себя захватить это место и застолбить за собой надолго?
- Да, шанс хороший. Но место не вакантно. Все равно в сборной много хороших фланговых футболистов. Да, это моя цель — оказаться там. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду.

Источник — BurBuzz

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    slafko
    online
    slafko, 17.10.2021 13:56
    0
    А за какие заслуги в сборную должны брать игроков пока не проявивших себя не то что в Шахтере, а даже в Десне?
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 17.10.2021 13:39
    0
    Ну да жонглера- инстасамки в сборной как и не хватает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности