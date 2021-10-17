МУДРИК: «Готов играть в сборной Украины. Но место Коноплянки не вакантно»

20-летний вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик заявил, что готов играть в сборной Украины. Сейчас в активе Мудрика 14 матчей за сборную Украины U-21, где он забил три мяча.

- Как скоро ты видишь себя в составе национальной сборной Украины? Готов ли ты?

- Я готов. Как только тренер национальной сборной посчитает, что я нужен команде, то это станет возможно.

- После травмы Коноплянки место на правом фланге атаки в сборной фактически вакантно. Считаешь ли ты хорошим шансом для себя захватить это место и застолбить за собой надолго?

- Да, шанс хороший. Но место не вакантно. Все равно в сборной много хороших фланговых футболистов. Да, это моя цель — оказаться там. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду.