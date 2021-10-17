Михаил МУДРИК: «При Фонсеке у меня не было конфликтов»

Украинский игрок рассказал, почему у него не получилось закрепиться в «Шахтере» раньше

  • 17.10.2021 11:12
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Михаил МУДРИК: «При Фонсеке у меня не было конфликтов»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

20-летний украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о том, почему ему не удалось закрепиться в первой команде «горняков» еще в 17 лет, когда ее возглавлял Паулу Фонсека.

«Да, я понимаю, где я был неправ, и какие моменты не стоило делать. Сейчас смотрю на все эти вещи другими глазами. Я понял, над чем мне стоит работать вне поля. Это касается и бытового плана, и спортивного. Нужно контролировать свое питание, вес. Важно понимать, чего ты хочешь от своего тела, как ты его планируешь строить, что ты употребляешь и что планируешь с этого получить.

Прямых конфликтов с кем-то при Фонсеке у меня не было, я не конфликтный человек. Возможно, были какие-то вещи, которых не стоило делать, либо сейчас я поступил бы по-другому. Может, я играл не так, как кто-то бы этого хотел. Но мне хотелось просто играть в футбол, не задумываясь о том, что я делал.

Много вещей нужно было делать более просто. Ничего не выдумывать, не брать с кого-то пример, который кажется тебе правильным. Возможно, мне стоило быть проще и больше слушать то, что мне говорят», — сказал Мудрик.

Источник — BurBuzz

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