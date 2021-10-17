МАРЛОН: «Для меня было честью выбирать между Реалом и Барселоной»

За бразильцем в свое время охотились оба испанских гранда

  • 17.10.2021 09:50
  • 1626 просмотров
  • 3 комментария
МАРЛОН: «Для меня было честью выбирать между Реалом и Барселоной»
© ФК Шахтер. Марлон

Защитник «Шахтера» Марлон дал интервью испанской прессе накануне матча «горняков» в Лиге чемпионов против «Реала».

- Как проходит ваша адаптация в Украине?
- Тренер своей футбольной идеей помогает команде хорошо играть. Лично я в порядке, потому что многие бразильцы хорошо понимают идею тренера.

- Что за клуб «Шахтер»?
- До приезда сюда я знал, что это топ-клуб Европы, но потом он меня удивил еще больше. Здесь фантастическая структура, люди работают с очень хорошим менталитетом и движутся в одном направлении.

- А как дела в раздевалке?
- Португальский язык широко распространен, это логично. Нас большинство (смеется). Украинцы изучают португальский язык, а мы – русский. Важно то, что здесь очень хорошая атмосфера и много молодежи.

- Насколько важен тренер Де Дзерби в вашей профессиональной карьере?
- Для меня его присутствие было основополагающим фактором. Когда я уезжал из «Барселоны», он позвонил мне по телефону: «Марлон, приезжай в «Сассуоло», здесь мы будем играть в настоящий футбол, мы будем веселиться…» Так и случилось. Мы провели три хороших года. Сегодня я играю за него в «Шахтере».

- Для «Шахтера» важно играть красиво?
- Все время. Тренеру не нужны длинные передачи. Мяч в ногах, пас-пас-пас…. Идея похожа на идею Гвардиолы.

- Звучит странно для итальянского тренера.
- Это иной менталитет, нежели итальянский, да. Однако правда и то, что даже в Италии все меняется. В Серии А все больше команд, которые отдают мяч, но Де Дзерби был одним из тех, кому удалось изменить итальянский стиль игры.

- Ты стал лучше с ним?
- Особенно в плане менталитета. Я вырос с ним как человек и как профессиональный игрок.

- Изменилось ли положение центральных и крайних защитников?
- Да. Теперь они просят центральных, которые умеют играть с мячом, и фланговых, которые умеют атаковать. Но надо быть осторожным, вы никогда не должны терять основу – умение защищаться, ведь это суть позиции.

- Что вы думаете о «Реале»?
- Это великий клуб, но сегодня он переживает период реформ, как и другие топ-клубы: «Ювентус», «Барселона»… В любой момент они вернутся к тому состоянию, в котором были два-три года назад.

- Кого вы опасаетесь больше всех?
- Бензема сейчас в прекрасной форме, но также есть Винисиус, Модрич, Кроос… Там есть отличные игроки, которых нельзя упускать из виду.

- Вы могли в молодости перейти в «Реал»?
- Да-да… Он связывался со мной до «Барсы». Потом все остановилось, появилась «Барселона», а когда мы договорились, снова на связь вышел «Реал». Я решил поехать в «Барселону», потому что я человек слова. Я уже сказал им «да». Для меня, будучи таким молодым, было честью выбирать между «Реалом» и «Барселоной».

- Вы когда-то сожалели, что не перешли в «Реал»?
- Хороший вопрос! (смеется) Обычно я ни о чем не жалею. В жизни иногда нужно быть более рациональным и менее эмоциональным. Когда вы следуете эмоциям, то иногда торопитесь. В этом случае я мог бы быть более рациональным…

- Какие воспоминания связаны у вас с «Барселоной»?
- Нам удалось финишировать вторыми, я играл в Лиге чемпионов и в финале Кубка Испании. Это было восхитительно.

- Кто был вашим тренером?
- Луис Энрике. Это было еще одно сильное воспоминание, которое запомнилось. Он честный человек, настоящий, который многому вас учит. Когда я приехал, у меня был ген из Бразилии. И он сказал мне: «Марлон, послушай, здесь, в «Барсе», мы играем несколько быстрее, тебе нужно изменить ритм и другие бразильские привычки. И ты должен хорошо понимать линию обороны». Его совет мне пригодился. Он и Де Дзерби – те, кто больше всего оказал влияние на меня.

- Вы были в одной раздевалке с Месси…
- Он нежный, милый, тихий и сдержанный. Я вижу, что он великолепен на поле, но он великолепен и вне поля. Он знает, как принимать людей, как общаться с ними… Помимо этого особого таланта, у него есть еще и огромный талант, как личности.

- Какой игры вы ожидаете против «Реала» во вторник?
- Сказать, что мы обыграем «Реал» - это очень рискованно. Они по-прежнему отличная команда, но я думаю, что у нас может быть хорошая игра. Мы обязательно сделаем все возможное.

Источник — AS

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 17.10.2021 10:33
    +1
    Где то напрягся Кремень
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 17.10.2021 10:54
    0
    ~#~, 17.10.2021 10:11
    "Украинцы изучают португальский язык, а мы – русский."
    Ну только рагуль этому удивляется. Бразилы изучают тот язык, на котором говорят местные в команде. Говорили бы все украинцы на польском, изучали бы польский.
    Ссылка
    ~#~
    online
    ~#~, 17.10.2021 10:11
    0
    "Украинцы изучают португальский язык, а мы – русский."
    Ссылка
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