Яремчук вышел на замену. Бенфика с боем выиграла в матче Кубка Португалии

Лиссабонский клуб с трудом вышел в 1/16 финала

  • 17.10.2021 04:40
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Яремчук вышел на замену. Бенфика с боем выиграла в матче Кубка Португалии
© twitter.com/slbenfica

В субботу состоялся поединок 1/32 финала Кубка Португалии, в котором «Бенфика» встречалась с «Трофенше».

Представитель второго португальского дивизиона оказал ожесточенное сопротивление гранду: «Бенфика» вырвала победу у соперников в дополнительное время.

Принял участие в матче и форвард сборной Украины Роман Яремчук, который после замены вышел на поле во втором тайме (62-я минута).

Кубок Португалии. 1/32 финала.

«Трофенше» – «Бенфика» – 1:2

Голы: Пачу (80) – Эвертон (21), Алмейда (94).

Источник — Sport.ua

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