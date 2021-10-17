Яремчук вышел на замену. Бенфика с боем выиграла в матче Кубка Португалии

В субботу состоялся поединок 1/32 финала Кубка Португалии, в котором «Бенфика» встречалась с «Трофенше».
Представитель второго португальского дивизиона оказал ожесточенное сопротивление гранду: «Бенфика» вырвала победу у соперников в дополнительное время.
Принял участие в матче и форвард сборной Украины Роман Яремчук, который после замены вышел на поле во втором тайме (62-я минута).
Кубок Португалии. 1/32 финала.
«Трофенше» – «Бенфика» – 1:2
Голы: Пачу (80) – Эвертон (21), Алмейда (94).
Источник — Sport.ua
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