Черноморец – Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз специалиста на заключительный матч 11-го тура УПЛ

  • 17.10.2021 03:52
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Черноморец – Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Черноморец

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 11-го тура Премьер-лиги Украины «Черноморец» – «Верес».

«В предыдущем туре «Черноморец» проиграл «Колосу» со счетом 1:2. «Верес» сыграл вничью 0:0 с «Александрией». Одесситы с 6 очками в активе находятся на 14 месте в турнирной таблице УПЛ. Команда из Ровно, набрав 12 баллов, расположилась на 9 позиции.

10 раз играли между собой эти команды. 5 раз победил «Черноморец», 4 раза выиграл «Верес», еще 1 поединок завершился вничью.

Сложно спрогнозировать. У «Черноморца» такая молодая, нестабильная команда. «Верес» мало пропускает и находится в середине турнирной таблицы УПЛ. Думаю, в этом поединке все-таки будет ничейный результат. Возможно, что счет будет 1:1. Может быть будет даже 2:2», - сказал Воробей.

Матч «Черноморец» – «Верес» состоится 18-го октября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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