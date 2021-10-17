Александрия – Ворскла. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 11-го тура Премьер-лиги Украины «Александрия» – «Ворскла».

«В предыдущем туре «Александрия» сыграла вничью 0:0 с «Вересом». «Ворскла» со счетом 3:0 победила «Ингулец». Александрийцы с 18 очками идут на шестом месте в УПЛ. Полтавчане с 21 баллом находятся на третьей позиции.

27 раз встречались между собой эти соперники. «Александрия» выиграла 10 встреч, «Ворскла» победила в 9 поединках, еще в 8 встречах была зафиксирована ничья.

По моему мнению, это, наверное, все-таки центральный матч тура. «Ворскла» сейчас неплохой футбол показывает. «Александрия» мало пропускает, но и мало забивает. Чувствуется подъем в игре александрийцев и в результатах этой команды. Я думаю, что все-таки поддержка домашних трибун придаст «Александрии» уверенности. Мое мнение, что минимально, но «Александрия» все-таки выиграет у «Ворсклы». Хотя, опять же, полтавская команда находится на третьем месте в УПЛ и показывает неплохой футбол. Но почему-то, мне кажется, что «Александрия» в домашней встрече преподнесет такой сюрприз для своих фанатов», - сказал Воробей.

Матч «Александрия» – «Ворскла» состоится 17-го октября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.