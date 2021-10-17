Минай – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 11-го тура Премьер-лиги Украины «Минай» – «Десна».

«В предыдущем туре «Минай» проиграл со счетом 0:1 «Металлисту 1925». «Десна» со счетом 0:2 уступила «Заре». В турнирной таблице УПЛ закарпатцы находятся на 15 месте, имея в своем активе 6 очков. Черниговцы с 16 баллами находятся на 8 позиции.

Два раза встречались между собой эти команды. Обе встречи состоялись в рамках прошлого сезона УПЛ. Тогда в первом круге «Десна» победила закарпатцев со счетом 1:0, а затем в Ужгороде «Минай» выиграл у черниговцев со счетом 3:1.

Я думаю, что все-таки новому тренерскому штабу «Миная» не удастся за столь короткий срок как-то поменять стиль игры команды и внести какие-то коррективы. Хотя, возможно, какая-то взбучка будет в команде после смены тренерского штаба. Но, я думаю, «Десна» посильнее и черниговцы выиграют в этой встрече. Мне кажется, «Десна» увезет три очка из Закарпатья», - сказал Воробей.

Матч «Минай» – «Десна» состоится 17-го октября. Начало встречи в 14:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.