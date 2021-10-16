Реал Сосьедад вырвал победу в матче с Мальоркой

Состоялись два матча девятого тура чемпионата Испании.
В первой встрече «Леванте» и «Хетафе» голов не забивали, во второй – «Реал Сосьедад» в меньшинстве сумел вырвать победу в матче с «Мальоркой».
Чемпионат Испании. 9-й тур
«Леванте» – «Хетафе» – 0:0
«Реал Сосьедад» – «Мальорка» – 1:0
Гол: Лобете (90)
Источник — Sport.ua
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