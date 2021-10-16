ВИДЕО. Динамо ответило Львову голами Буяльского и Цыганкова

Киевское «Динамо» быстро отыгралось в матче 11-го тура УПЛ против «Львова» после пропущенного гола с пенальти.
На 38-й минуте Виталий Буяльский отличился после ассиста Виталия Миколенко, а на первой компенсированной минуте стартовой половины встречи киевлян вперед вывел Виктор Цыганков.
Гол Буяльского
Гол Цыганкова
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.