Калинина и Ястремская узнали первых соперниц на Кубке Кремля

Состоялась жеребьёвка турнира WTA 500, который пройдет в Москве. В основной сетке сыграют украинские теннисистки Ангелина Калинина (№62 WTA) и Даяна Ястремская (№75).
Калинина в первом круге встретится с россиянкой Дарья Касаткиной (№30 WTA).
Ястремская сразится с одной из победительниц квалификации.
Отметим, что в отборе также представлена и Леся Цуренко (№149 WTA).
Источник — Большой теннис Украины
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