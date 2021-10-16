Калинина и Ястремская узнали первых соперниц на Кубке Кремля

Состоялась жеребьёвка турнира WTA 500, который пройдет в Москве. В основной сетке сыграют украинские теннисистки Ангелина Калинина (№62 WTA) и Даяна Ястремская (№75).



Калинина в первом круге встретится с россиянкой Дарья Касаткиной (№30 WTA).



Ястремская сразится с одной из победительниц квалификации.



Отметим, что в отборе также представлена и Леся Цуренко (№149 WTA).