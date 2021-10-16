Калинина и Ястремская узнали первых соперниц на Кубке Кремля

В основу также может пробиться и Леся Цуренко

  • 16.10.2021 17:44
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Калинина и Ястремская узнали первых соперниц на Кубке Кремля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьёвка турнира WTA 500, который пройдет в Москве. В основной сетке сыграют украинские теннисистки Ангелина Калинина (№62 WTA) и Даяна Ястремская (№75).
 
Калинина в первом круге встретится с россиянкой Дарья Касаткиной (№30 WTA). 
 
Ястремская сразится с одной из победительниц квалификации.
 
Отметим, что в отборе также представлена и Леся Цуренко (№149 WTA). 

Источник — Большой теннис Украины

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