Прогноз на матч Ювентус – Рома. Римляне перед Турином теряют форварда

17 октября Ювентусу предстоит дома сыграть с Ромой, которая сейчас идет 4-й с 15 очками

  • 16.10.2021 17:01
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Прогноз на матч Ювентус – Рома. Римляне перед Турином теряют форварда

После тяжелого старта в Серии А Ювентус, беттинг-партнером которого является Parimatch, понемногу нащупывает свою игру и улучшает положение в турнирной таблице. Туринцы выиграли три матча чемпионата подряд и поднялись на 7 место. У Лацио при этом также 11 очков, но у него лучшая разница мячей.

17 октября Ювентусу предстоит дома сыграть с Ромой, которая сейчас идет 4-й с 15 очками. У туринцев 51% на победу от аналитиков Parimatch против 24% у Ромы. Ничья оценивается в 21%. На своем стадионе туринцы обыгрывали Рому в 10 предыдущих матчах из 11. При этом в 5 из 6 последних играх Ювентус не пропускал от римлян. Кстати, Рома проиграла два предыдущих выездных матча.

К проблемам подопечных Жозе Моуриньо также стоит добавить травму нападающего Тэмми Абрахама, он получил повреждение в матче за сборную Англии. И если говоря о Ювентусе можно отметить, что команда набирает обороты, то игра Ромы уж очень нестабильна. В такой ситуации римлянам будет непросто рассчитывать увезти очки из Турина. Разница между командами в турнирной таблице продолжает таять и после этого тура может сократиться до минимума. Несмотря на неудачи в начале чемпионата, Ювентус остается одним из претендентов на скудетто. И именно в таких матчах команде как раз необходимо подтверждать свои амбиции.

Источник — Sport.ua

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