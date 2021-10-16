Шепелев, Де Пена и Супряга - в основе Динамо на матч УПЛ

Игра перед важным матчем в Лиге чемпионов

  • 16.10.2021 16:28
  • 793 просмотра
  • 9 комментариев
Шепелев, Де Пена и Супряга - в основе Динамо на матч УПЛ
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев перед важнейшим матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» сыграет в УПЛ с «Львовом» на выезде. Игра стартует в 17:00.

Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав.

Львов: Костик, Нич, Лека, Якимец, Политыло, Эрнест, Грысьо, Зозуля, Довгий, Чиряк, Брикнер

В запасе: Ольховый, Сорокин, Бусько, Ременяк, Семенив, Крушинский, Шина, Альваро, Хамелюк

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Супряга

В запасе: Нещерет, Шабанов, Забарный, Гармаш, Караваев, Сидорчук, Вербич, Витиньо

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bimba
    online
    Bimba, 16.10.2021 16:41
    +1
    СУПРЯГА!!!! Шепелев!!!!
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    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:45
    0
    BestOf, 16.10.2021 16:43
    Миколенко травмировался ещё до матча с шахтером, Буяльского игнорили в сборной два года. Проспись и подумай о том, стоит ли пить расиянский боярышник
    Шпрот вагина,как думаешь ФК шубы выиграют сегодня ??
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 16.10.2021 16:44
    0
    zepofriends, 16.10.2021 16:37
    я даже более того скажу, можно не следить за этим матчем. это зрелище для упоротых, а не нормальных людей.
    Так ты же будешь тут основной писакой, потому что ты безработное донецкое НИЧТО
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 16:37 (изменен)
    0
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:31
    ООО дуяльский и Мыкола привоз ,от сборной откосили позорники ,больше их вобще не нужно вызывать ,Можно было и не основой играть ,всеровно монзулихе завезли шубы сурковые ,Ждём пенку Или красную
    я даже более того скажу, можно не следить за этим матчем. это зрелище для упоротых, а не нормальных людей.
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    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:44
    -1
    Funny___Cat, 16.10.2021 16:37
    Ты ж стоя на трассе, все дальнобойщикам рассказывал , что они оба не уровень сборной и из вызывать не нужно ; что случилось максЫмка?
    Жека барышевский ты уже выполз с под несенюка,, Не нужен привоз Мыкола сто процентов ,пуяльского можно было брать лавку погреть так Жека бот ты признал что ваши игроки косят от сборной молодец
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    BestOf
    online
    BestOf, 16.10.2021 16:43
    -1
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:31
    ООО дуяльский и Мыкола привоз ,от сборной откосили позорники ,больше их вобще не нужно вызывать ,Можно было и не основой играть ,всеровно монзулихе завезли шубы сурковые ,Ждём пенку Или красную
    Миколенко травмировался ещё до матча с шахтером, Буяльского игнорили в сборной два года. Проспись и подумай о том, стоит ли пить расиянский боярышник
    Ссылка
    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:42
    -1
    zepofriends, 16.10.2021 16:37
    я даже более того скажу, можно не следить за этим матчем. это зрелище для упоротых, а не нормальных людей.
    💯%
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 16.10.2021 16:37
    -1
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:31
    ООО дуяльский и Мыкола привоз ,от сборной откосили позорники ,больше их вобще не нужно вызывать ,Можно было и не основой играть ,всеровно монзулихе завезли шубы сурковые ,Ждём пенку Или красную
    Ты ж стоя на трассе, все дальнобойщикам рассказывал , что они оба не уровень сборной и из вызывать не нужно ; что случилось максЫмка?
    Ссылка
    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:31
    -1
    ООО дуяльский и Мыкола привоз ,от сборной откосили позорники ,больше их вобще не нужно вызывать ,Можно было и не основой играть ,всеровно монзулихе завезли шубы сурковые ,Ждём пенку Или красную
    Ссылка
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