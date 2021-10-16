Шепелев, Де Пена и Супряга - в основе Динамо на матч УПЛ

«Динамо» Киев перед важнейшим матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» сыграет в УПЛ с «Львовом» на выезде. Игра стартует в 17:00.
Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав.
Львов: Костик, Нич, Лека, Якимец, Политыло, Эрнест, Грысьо, Зозуля, Довгий, Чиряк, Брикнер
В запасе: Ольховый, Сорокин, Бусько, Ременяк, Семенив, Крушинский, Шина, Альваро, Хамелюк
Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Супряга
В запасе: Нещерет, Шабанов, Забарный, Гармаш, Караваев, Сидорчук, Вербич, Витиньо
Источник — Sport.ua
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