ВИДЕО. Классный удар. Форвард Металлиста 1925 Марлисон оформил красивый гол

В матче УПЛ «Мариуполь» - «Металлист 1925» форвард гостей Марлисон забил отменным дальним ударом и сделал счет 1:1.
Источник — Sport.ua
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В матче УПЛ «Мариуполь» - «Металлист 1925» форвард гостей Марлисон забил отменным дальним ударом и сделал счет 1:1.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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