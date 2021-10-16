Свитолина и Костюк узнали соперниц на турнире в Испании

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк узнали соперниц по турниру на Тенерифе Tenerife Ladies Open WTA 250.
Свитолина в первом круге встретится с Марией Камилой Осорио Серрано из Колумбии, а Костюк сыграет против Ирины-Камелии Бегу из Румынии.
Турнир пройдет с 18 по 24 октября.
Источник — Большой теннис Украины
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