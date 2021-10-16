Свитолина и Костюк узнали соперниц на турнире в Испании

Украинки сыграют на Tenerife Ladies Open

  • 16.10.2021 15:11
  • 227 просмотров
  • 0 комментариев
Свитолина и Костюк узнали соперниц на турнире в Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк узнали соперниц по турниру на Тенерифе Tenerife Ladies Open WTA 250.

Свитолина в первом круге встретится с Марией Камилой Осорио Серрано из Колумбии, а Костюк сыграет против Ирины-Камелии Бегу из Румынии.

Турнир пройдет с 18 по 24 октября.

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности