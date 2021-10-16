Экс-защитник сборной Украины принял польское гражданство

Артем Путивцев теперь не считается легионером в Польше

  • 16.10.2021 13:55
  • 2433 просмотра
  • 3 комментария
Экс-защитник сборной Украины принял польское гражданство
© ФК Термалика. Артем Путивцев

Польский клуб «Термалика» официально объявил о том, что украинский защитник команды Артем Путивцев принял польское гражданство.

В 2016 году Путивцев провел один матч в составе национальной сборной Украины, поэтому права выступать за сборную Польши он уже не имеет.

В «Термалику» Путивцев перешел в том же 2016 году из «Металлиста». В Украине 33-летний защитник также выступал за «Газовик», «Зирку», «Мариуполь», и «Металлург» Донецк.

Источник

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 16.10.2021 14:27
    +3
    Артем Дима футболист, 16.10.2021 14:22
    1н матч в 16 году это когда Фоменко за бабки заигрывал. Таких ряд футболеров был. Агенты суетились с дедом сделку оформить. Думаю неправильно их называть игроками сборной. Обычные мошенники
    Доказательства имеются?
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 14:24
    +2
    ему в 33 года сильно поможет в футбольной карьере то что он уже не считается там легионером. мужик просто захотел паспорт ЕС.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 16.10.2021 14:22
    -3
    1н матч в 16 году это когда Фоменко за бабки заигрывал. Таких ряд футболеров был. Агенты суетились с дедом сделку оформить. Думаю неправильно их называть игроками сборной. Обычные мошенники
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности