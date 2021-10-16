Экс-защитник сборной Украины принял польское гражданство

Польский клуб «Термалика» официально объявил о том, что украинский защитник команды Артем Путивцев принял польское гражданство.

В 2016 году Путивцев провел один матч в составе национальной сборной Украины, поэтому права выступать за сборную Польши он уже не имеет.

В «Термалику» Путивцев перешел в том же 2016 году из «Металлиста». В Украине 33-летний защитник также выступал за «Газовик», «Зирку», «Мариуполь», и «Металлург» Донецк.