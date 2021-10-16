Мариуполь – Металлист 1925. Известны стартовые составы

Сегодня, 16 октября «Мариуполь» в 11-м туре УПЛ дома примет «Металлист 1925». Начало матча – в 14:00. Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков
«Металлист 1925»: Сидоренко, Фабиньо, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Голодюк, Крыськив, Батюшин, Марлисон
Источник — УПЛ
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