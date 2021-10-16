ФОТО. Две легенды. Моуриньо встретился с Макгрегором

Звезда UFC прилетел в Рим

  • 16.10.2021 12:05
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ФОТО. Две легенды. Моуриньо встретился с Макгрегором
© Instagram. Моуриньо и Макгрегор

Вчера звезда и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прилетел в Рим. Там он встретился с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо, о чем сам «Особенный» сообщил у себя в Инстаграме:

«Да, это он! Да, великий Конор Макгрегор в Риме, и было очень приятно с ним встретиться, рассказать ему несколько историй и подарить ему самую красивую футболку в городе – футболку «Ромы».

Он сотворил чудо, невозможно отказать Конору, я должен был попробовать его виски», - написал Моуриньо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jose Mourinho (@josemourinho)

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 16.10.2021 13:24
    0
    Два кипиша встретились
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