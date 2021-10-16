ФОТО. Две легенды. Моуриньо встретился с Макгрегором

Вчера звезда и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прилетел в Рим. Там он встретился с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо, о чем сам «Особенный» сообщил у себя в Инстаграме:

«Да, это он! Да, великий Конор Макгрегор в Риме, и было очень приятно с ним встретиться, рассказать ему несколько историй и подарить ему самую красивую футболку в городе – футболку «Ромы».

Он сотворил чудо, невозможно отказать Конору, я должен был попробовать его виски», - написал Моуриньо.