ФОТО. Две легенды. Моуриньо встретился с Макгрегором

Вчера звезда и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прилетел в Рим. Там он встретился с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо, о чем сам «Особенный» сообщил у себя в Инстаграме:
«Да, это он! Да, великий Конор Макгрегор в Риме, и было очень приятно с ним встретиться, рассказать ему несколько историй и подарить ему самую красивую футболку в городе – футболку «Ромы».
Он сотворил чудо, невозможно отказать Конору, я должен был попробовать его виски», - написал Моуриньо.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.